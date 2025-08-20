TÜRKİYE
Istanbul domaćin konferencije o genocidnom ratu Izraela u Gazi, islamskim i humanitarnim dužnostima
Više od 100 islamskih učenjaka iz više od 50 zemalja okupit će se u petak na konferenciji "Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza".
Osmodnevna konferencija održat će se u turskoj metropoli Istanbulu. / AA
Osmodnevna konferencija održat će se u turskoj metropoli Istanbulu, počevši od petka, kako bi se raspravljalo o genocidnom ratu Izraela u Gazi, kao i o islamskim i humanitarnim odgovornostima u suočavanju s najgorom katastrofom moderne historije.

Konferencija "Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza", koju organiziraju Međunarodna unija muslimanskih učenjaka (IUMS) i Fondacija za islamske učenjake u Turkiye, trebala bi početi u petak u Istanbulu, rekao je Mustafa Karatas, član odbora fondacije.

"Više od 2,5 miliona ljudi u Gazi izloženo je totalnom genocidu", naglasio je Karatas, dodajući da se svijet trenutno suočava s jednom od najtežih katastrofa u modernoj, čak i ljudskoj, historiji.

Opisao je kako se regija napada smrtonosnim oružjem, blokira dopremanje hrane i vode, te prepušta bolestima i oskudici.

"Prvi put u historiji, pred očima cijelog svijeta, cionistička teroristička vlada provodi deklarirani plan potpunog uništenja muslimanskog stanovništva", rekao je Karatas.

"Nijedna džamija ili crkva, nijedna bolnica ili škola nisu ostali netaknuti. Domovi, kampovi i svi aspekti života su uništeni, brišući tragove čovječanstva. Gaza je pozornica smrti", dodao je.

Dodao je također da izraelski zločini nisu ograničeni samo na Gazu. Otvorenim proglašavanjem lažnog i grešnog projekta širenja "Velikog Izraela", objavili su svoj cilj da zauzmu više od samo arapskih i islamskih zemalja, prijeteći Jordanu, Egiptu i brojnim drugim zemljama.

Karatas je naglasio da predstojeća konferencija ima za cilj rješavanje ovih pitanja.

"Cilj konferencije je govoriti istinu, ispuniti svoje vjerske i historijske odgovornosti i proglasiti da Gaza nije samo palestinsko pitanje, već zajednički i pravedan cilj za cijeli Ummet i čovječanstvo", rekao je.

Karatas je dodao da konferencija nastoji mobilizirati islamski svijet i cijelo čovječanstvo kako bi se zaustavili napadi, otvorili humanitarni koridori i pružila sva potrebna pomoć dostojanstvenom stanovništvu Gaze.

Konferencija će započeti u petak deklaracijom i protestom učenjaka u džamiji Eyup Sultan, nakon čega će u subotu uslijediti protokolarni govori šefova delegacija. Između nedjelje i sljedećeg četvrtka održat će se 18 paralelnih radionica o ključnim pitanjima u Palestini.

Konferencija će završiti 29. augusta, a završna deklaracija će biti pročitana nakon džuma-namaza u Aja Sofiji.

Karatas je naglasio da islamski svijet i cijelo čovječanstvo nikada neće prihvatiti zločine u Gazi.

"Naša konferencija će raditi punom snagom na povećanju društvenog i političkog pritiska kako bi se osigurala hitna pomoć, otvorili granični prijelazi i pružila pomoć našoj gladnoj braći i sestrama zarobljenim pod opsadom u Gazi", rekao je.

Predsjednik Međunarodne unije muslimanskih učenjaka Ali Muhyiddin al-Qaradaghi također je pročitao arapski tekst saopštenja za javnost.

