Osmodnevna konferencija održat će se u turskoj metropoli Istanbulu, počevši od petka, kako bi se raspravljalo o genocidnom ratu Izraela u Gazi, kao i o islamskim i humanitarnim odgovornostima u suočavanju s najgorom katastrofom moderne historije.

Konferencija "Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza", koju organiziraju Međunarodna unija muslimanskih učenjaka (IUMS) i Fondacija za islamske učenjake u Turkiye, trebala bi početi u petak u Istanbulu, rekao je Mustafa Karatas, član odbora fondacije.

"Više od 2,5 miliona ljudi u Gazi izloženo je totalnom genocidu", naglasio je Karatas, dodajući da se svijet trenutno suočava s jednom od najtežih katastrofa u modernoj, čak i ljudskoj, historiji.

Opisao je kako se regija napada smrtonosnim oružjem, blokira dopremanje hrane i vode, te prepušta bolestima i oskudici.

"Prvi put u historiji, pred očima cijelog svijeta, cionistička teroristička vlada provodi deklarirani plan potpunog uništenja muslimanskog stanovništva", rekao je Karatas.

"Nijedna džamija ili crkva, nijedna bolnica ili škola nisu ostali netaknuti. Domovi, kampovi i svi aspekti života su uništeni, brišući tragove čovječanstva. Gaza je pozornica smrti", dodao je.

Dodao je također da izraelski zločini nisu ograničeni samo na Gazu. Otvorenim proglašavanjem lažnog i grešnog projekta širenja "Velikog Izraela", objavili su svoj cilj da zauzmu više od samo arapskih i islamskih zemalja, prijeteći Jordanu, Egiptu i brojnim drugim zemljama.

Karatas je naglasio da predstojeća konferencija ima za cilj rješavanje ovih pitanja.