Kroz vjekove, nebo je bilo područje uglavnom rezervisano za muškarce. Ipak, Gokce Kubra Turan Yildirim, prva Turkinja kapetanica aviona A380, prkosila je toj tradiciji — dokazujući da kokpit ima mjesta za svakoga ko ima odlučnost da ga osvoji.

Prije dvanaest godina, Yildirim je napravila svoje prve korake prema nebu. Danas, ona upravlja najvećim putničkim avionom na svijetu, leteći za Emirates, aviokompaniju sa sjedištem u Dubaiju, gdje je provela godine usavršavajući svoje vještine i penjući se kroz rangove sa upornošću.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, Yildirim, odjevena u svoju kapetansku uniformu, veselo izlazi iz terminala aerodroma kako bi je pozdravili obitelj i prijatelji s buketima. Njeno lice, prožeto ponosom, dočarava težinu trenutka.

„Prije otprilike 12 godina, započela sam ovo putovanje, a danas me dovelo do kapetanskog sjedala. Svaki korak, svaki izazov, svaki uspjeh naučili su me mnogo. Ovaj posao nije samo posao; on je postao dio mog života. Želim se zahvaliti svima koji su me podržavali i stajali uz mene tokom ovog putovanja. Sada sam službeno kapetanica aviona A380", napisala je u svom saopštenju.

Njene riječi, ispunjene skromnošću i radošću, pružaju uvid u odlučnost potrebnu za snalaženje u industriji koja je još uvijek u velikoj mjeri pod dominacijom muškaraca.

Avion A380, dvokatni avion koji može nositi više od 800 putnika, pravo je inženjersko čudo — upravljati njime je izuzetno postignuće.

S 37 godina, Yildirim upravlja najvećim putničkim avionom na svijetu.

Odlučan korak

Putovanje se čini jednako ispunjujućim kao i odredište. Njen put do kapetanskog mjesta bio je sve samo ne konvencionalan.

Rođena i odrasla u Ankari, Yildirim je briljirala u akademskim uspjesima, stekavši diplomu iz elektrotehnike i elektronike na Bilkent Univerzitetu, nakon čega je završila master na Univerzitetu Bogazici. Slijedila je obećavajuća karijera u savjetovanju, s radom u Accentureu.

Ipak, nešto je nedostajalo.

U ekskluzivnom intervjuu za TRT World, Yildirim je izjavila: "Shvatila sam da akademija nije za mene. Konsultantski posao bio je nagrađujući, ali kancelarijski ambijent nije bio u skladu s mojim strastima. Tada sam znala da moram slijediti svoje srce."

Ostavivši stabilnu karijeru iza sebe, upisala je program pilota-kadeta Turkish Airlinesa (THY) — nekonvencionalan izbor koji je nosio rizik i nesigurnost.

"Najizazovniji trenutak bio je donošenje te odluke. Bilo je zastrašujuće, puno nesigurnosti. Ali kada sam se obvezala na to, osjećala sam se nevjerovatno oslobođeno", prisjeća se.

Program je pružio strukturiranu i rigoroznu obuku koju je trebala, povezujući njen inženjerski background s avioindustrijom.

"Vrijeme provedeno u THY Technic i školi letenja bilo je ključno za usavršavanje mojih vještina kao pilota. Naučilo me da prioritet uvijek bude sigurnost i dalo mi je dublje razumijevanje tehnologije zrakoplova", kaže ona.

Nakon godina neprestane studije, službeno je uzletjela u nebo — postepeno penjući kroz redove sve dok nije stekla svoje krila i započela svoj uspon, postajući kapetan Emiratesa.

Razbijanje barijera na 37.000 stopa

Put do kokpita nije bio bez prepreka i turbulencija.

Sticanje pilotske dozvole rigorozan je proces za svakog kandidata, koji uključuje teorijsko učenje, obuku u letu i ispite. Ali za žene, društvena očekivanja ponekad mogu predstavljati dodatne prepreke.

"Spol ne mijenja osnovni proces, ali bilo je suptilnih predrasuda. Neki ljudi su sumnjali da li žena može podnijeti pritisak biti kapetan. Ali ono što je zaista bilo važno bila je moja ljubav prema letenju i moja odlučnost da izdržim", kaže Yildirim.

Ta odlučnost se isplatila.

Njen prvi let kao kapetanice bio je za Pariz — nestvaran trenutak nakon godina discipline i žrtvovanja. Penjući se kroz redove, postigla je ono što je malo njih prije nje — postala je kapetanica aviona A380 u Emiratesu, jednoj od vodećih aviokompanija na svijetu.

"Nakon svih tih godina obuke, osjećaj kada sam sjela u kapetansku stolicu bio je nevjerojatan. Odgovornost je bila ogromna, ali znala sam da sam spremna. Najljepši dio bio je podijeliti taj trenutak sa svojom obitelji, koja me podržavala na svakom koraku", kaže ona.

Sa sinom koji je gledao u nebo u uzbuđenju, Yildirim je zauzela kapetansku stolicu za svoj prvi let do Pariza, pretvarajući doživotni san u stvarnost na Airbusu A380. Nakon slijetanja, pridružila se obitelji ispred Eiffelovog tornja, zajedno slaveći taj nezaboravan trenutak.

To je bilo više od lične pobjede. Bio je to prelomni trenutak za novu generaciju žena koje se usuđuju da se zamisle na kapetanskoj stolici.

Prevazilaženje izazova

Prijelaz s inženjeringa na avijaciju zahtijevao je više od tehničkih vještina. Premještaj iz strukturiranog akademskog svijeta u dinamično i visokopritisno okruženje letenja zahtijevao je prilagodljivost.

"Najveći izazov bio je prilagoditi se nepredvidivoj prirodi avijacije. To je zahtijevalo brzo razmišljanje i potpuno drugačiji način razmišljanja. Ali otkrila sam da su moje vještine rješavanja problema iz inženjeringa bile izuzetno korisne", objašnjava ona.

Mentori su igrali ključnu ulogu u njenom putovanju, vodeći je kroz izazove i pomažući joj da se snađe u industriji koju dominiraju muškarci. Njezin boravak u Turkish Airlines (THY) Technicu i školi letenja dodatno je usavršio njezine vještine.

Yildirim također priznaje da su je obuka u Turkish Airlinesu (THY), praćena godinama iskustva u Emiratesu, pripremili za ogromnu odgovornost vođenja A380.

Emirates je pružio rigorozan program unapređenja za kapetane, koji je uključivao obimnu obuku na simulatoru, procjene i evaluacije liderstva. Položeni testovi omogućili su joj da preuzme upravljanje jednim od najnaprednijih zrakoplova na nebu, snom kojem je težila godinama.

Inspiracija za sljedeću generaciju

Yildirim je svoju profesionalnu karijeru započela stažiranjem u održavanju zrakoplova Turkish Airlinesa (THY) u kompaniji THY Technic. Nakon završetka obuke, pridružila se floti Airbus THY kao drugi pilot.

Nada se da će njezin put inspirirati više žena u Turkiye da uđu u avijaciju — ili bilo koja druga polja koja dominiraju muškarci.

"Postati kapetanica nije samo o tehničkim vještinama – to je o liderstvu, donošenju odluka i sposobnosti da ostanete smireni pod pritiskom", kaže ona.

Vjeruje da se krajolik mijenja, s većim brojem žena koje ulaze u profesije koje su nekada smatrane nesvakidašnjima za njih. Međutim, napredak zahtijeva ne samo individualnu odlučnost, već i strukturnu podršku od institucija i društva.

"Vremena se mijenjaju. Sve više žena postaje pilote, inženjere i liderke. Ključ je probiti društvene očekivanja i vjerovati u vlastiti potencijal", dodaje.

Kapetanska stolica na A380 može izgledati kao vrhunac postignuća, ali ambicije Yildirim lete još više.

"Najizazovniji trenutak bio je donošenje te odluke. Bilo je zastrašujuće, puno neizvjesnosti. Ali čim sam se posvetila tome, osjećala sam se nevjerojatno oslobođeno", prisjeća se.

Strastvena je u mentorstvu mladim pilotima i ostajanju na čelu tehnološke evolucije avijacije. S umjetničkom inteligencijom i automatizacijom koja mijenja industriju, optimistična je u pogledu budućnosti.

"Tehnologija će nastaviti revolucionirati avijaciju, čineći letove sigurnijima i učinkovitijima. No ljudski piloti će uvijek biti od esencijalne važnosti, posebno u složenim, visokostresnim situacijama donošenja odluka. Budućnost će vidjeti pilote kako rade zajedno s umjetničkom inteligencijom, osiguravajući najbolje rezultate kroz kombinaciju ljudske stručnosti i automatizacije", kaže ona.

Njezin savjet mladim ženama koje slijede ambiciozne snove jednostavan je, ali snažan:

"Ne bojte se promijeniti smjer ako niste sretni gdje se nalazite. Nikada nije kasno slijediti svoju strast, bez obzira na izazove ili društvena očekivanja s kojima se suočavate. Vjerujte u sebe, poduzmite hrabre korake i okružite se ljudima koji vas podržavaju i inspirišu", dodaje.

Yildirim je aktivno uključena u mentorske programe, govorne angažmane i inicijative koje podržavaju mlade žene koje ulaze u karijere u STEM područjima i avijaciji. Kako nastavlja letjeti širom kontinenata, Yildirim ostaje posvećena zagovaranju raznolikosti u avijaciji.

Njezin put je dokaz i podsjetnik da uz ustrajnost, hrabrost i vjeru u sebe, čak ni nebo nije limit.