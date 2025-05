U ranim danima Velike depresije, Willis Hawley, republikanac iz Oregona, i republikanski senator iz Jute Reed Smoot mislili su da su pronašli način da zaštite američke poljoprivrednike i proizvođače od strane konkurencije: carine.

Predsjednik Herbert Hoover potpisao je Smoot-Hawleyjev zakon o carinama 1930. godine, iako su mnogi ekonomisti upozoravali da će nameti izazvati uzvratne carine iz drugih zemalja, što se i dogodilo.

Američka ekonomija zaronila je dublje u razornu finansijsku krizu iz koje se neće izvući do Drugog svjetskog rata.

Većina historičara gleda na Smoot-Hawleyja kao na grešku koja je pogoršala lošu ekonomsku klimu. Ali carine imaju novog šampiona u predsjedniku Donaldu Trumpu

Kao i Trump, Hoover je izabran uglavnom zbog njegovog smisla za biznis.

“Svako ne samo da može biti bogat, već i treba da bude bogat”, izjavio je on u svom inauguracijskom obraćanju prije sazivanja posebne sjednice Kongresa kako bi se bolje zaštitili američki poljoprivrednici s "ograničenim promjenama carina".

Umjesto toga, 31. predsjednik je donio Veliku depresiju.

Trump, koji sada zagovara sveobuhvatne carine koje su globalna tržišta bacile u vrtoglavicu, tvrdi da je SAD zasnovan na visokim porezima na uvoz robe iz inostranstva.

Ali država ih je počela napuštati kada je 1913. godine uvela federalni porez na dohodak, kaže predsjednik. Zatim, "1929. godine, sve se vrlo naglo završilo Velikom depresijom. I to se nikada ne bi dogodilo da su ostali pri politici carina", rekao je Trump u najavi svog plana s carinama prošle sedmice.

Osvrćući se na Smoot-Hawleyja, dodao je: "Pokušali su da vrate carine kako bi spasili našu zemlju, ali ih je nestalo. Nestalo je. Bilo je prekasno. Ništa se nije moglo učiniti - bile su potrebne godine i godine da se izađe iz te depresije."

Gary Richardson, profesor ekonomije na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu, rekao je da je dugotrajno održavanje visokih carina u SAD-u “pomoglo preusmjeravanju industrije ovdje“.

„Ali riješili smo ih se jer, kao zemlja s najnovijom tehnologijom, nismo mislili da su korisne.

„Crni utorak”

Ekonomija je počela usporavati kada je Fed podigao kamatne stope 1928. i sljedeće godine.

Ideja je uglavnom bila da se ublaži balon na berzi smanjenjem pozajmljivanja brokerima ili firmama koje kupuju akcije. Ali to je pokrenulo više kamatne stope u Britaniji i Njemačkoj, što je pomoglo u usporavanju globalne potrošnje i proizvodnje i započelo recesiju u SAD-u u ljeto 1929. godine.

Velika depresija počela je „crnim utorkom“ 29. oktobra 1929. godine, kada je panična rasprodaja izazvala kolaps berze, izbrisavši hiljade investitora koji su se u velikoj mjeri zaduživali. Kako je potražnja potrošača opala, proizvodne firme su otpuštale radnike i zatvarale tvornice.

U narednim godinama, stopa nezaposlenosti u SAD-u dostigla je 25%, dok je privredna proizvodnja pala za gotovo 30%. Došlo je do propadanja hiljada banaka i raširenog zatvaranja preduzeća, dok su milioni Amerikanaca izgubili svoje domove.

S vlastitim bogatstvom i globalnim simpatijama, Hoover je bio sasvim drugačiji od Trumpa.

Pokušavajući da održi svoje predizborno obećanje da će zaštititi farmere, Hoover je podstakao Kongres da poveća poljoprivredne carine. Ali glavni cilj je bio ohrabrivanje poljoprivrednika da proizvode nove vrste usjeva, a Hoover nije smatrao da su veće američke carine nespojive s globalnom trgovinom, rekao je Hamilton.

"On ne koristi trgovinu oružjem na način na koji to vidimo danas", rekao je Hamilton, autor knjige "Od novog dana do novog dogovora: američka poljoprivredna politika od Hoovera do Roosevelta, 1928-1933."

Hawley, predsjedavajući Odbora za načine i sredstva Predstavničkog doma, prvobitno je tražio zaštitu poljoprivrede. Ali gotov prijedlog zakona otišao je mnogo dalje, koristeći visoke carine za zaštitu proizvodnje. Prošao je Dom u maju 1929.

Smoot, koji je predsjedao finansijskim odborom Senata, pomogao je nadgledati usvajanje u martu 1930. godine. Usklađeni zakon koji je postao Smoot-Hawleyev carinski zakon konačno je odobren od Kongresa tog juna.

Hoover je bio u nedoumici, posebno nakon što je više od 1.000 američkih ekonomista potpisalo pismo pozivajući se na veto. Ali on je potpisao akt, rekavši u izjavi: "Nikad nije donesen, niti će ikada biti donesen zakon o carinama prema sadašnjem sistemu koji će biti savršen."

Smoot-Hawley je podigao uvozne carine u prosjeku za 20 posto na hiljade roba, što je izazvalo osvetu mnogih glavnih trgovinskih partnera SAD-a. Međunarodna saradnja o netrgovinskim pitanjima je također opala, uključujući i pitanja odbrane, što je pomoglo da se otvori put za uspon Hitlera, rekao je Richardson.

„Postojale su neke industrije u kojima su ostvarivali profit“, rekao je Richardson o Smoot-Hawleyju. “Ali generalno, ljudi u SAD-u i ljudi širom svijeta bili su gubitnici.”

Američki proizvođači vidjeli su da su strana tržišta za njihovu robu isparila, a proizvodnja i potrošnja su još više potonule.

Smoot, Hawley i Hoover su uglavnom nastavili braniti svoju politiku carina u narednim godinama, okrivljujući međunarodnu trgovinsku politiku i vanjske monetarne snage – kao i demokrate – za američke ekonomske probleme. Ekonomija se neće oporaviti sve dok izbijanje Drugog svjetskog rata nije povećalo potražnju za fabričkom proizvodnjom 1939.

„Ekonomska depresija se ne može izliječiti zakonodavnom akcijom ili izjavom izvršne vlasti“, rekao je Hoover u decembru 1930. „Ekonomske rane se moraju zacijeliti djelovanjem ćelija ekonomskog tijela – samih proizvođača i potrošača.