Musk najavio tužbu protiv Applea zbog nepravednog tretmana aplikacija
Direktor Tesle Elon Musk poručuje da će tužiti Apple zbog toga što nije uključio X i chatbot Grok među najpreporučenije aplikacije u App Storeu.
Direktor Tesle se pita da li Apple igra političke igre u rangiranju i vidljivosti AI aplikacija. / DPA
19 sati prošlost

Tehnološki milijarder Elon Musk optužio je Apple za kršenje antimonopolskih zakona, navodeći da kompanija navodno onemogućava bilo kojoj firmi iz oblasti umjetne inteligencije, osim OpenAI-ja, da zauzme prvo mjesto na rang-listi App Storea. Musk je to nazvao „nedvosmislenim kršenjem antimonopolskih propisa“.

"xAI će odmah poduzeti pravne mjere", rekao je Musk u objavi na X-u u ponedjeljak.

xAI, Apple i OpenAI nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar koje je uputio Reuters.

Ranije tog dana, direktor Tesle Elon Musk doveo je u pitanje praksu isticanja aplikacija na App Storeu proizvođača iPhonea.

"Hej @Apple App Store, zašto odbijate staviti X ili Grok u svoj odjeljak 'Must Have' kada je X aplikacija za vijesti broj 1 na svijetu, a Grok je peta među svim aplikacijama? Igrate li političke igre?“, napisao je Musk u drugoj objavi na društvenoj mreži.

 

 

