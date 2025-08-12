Tehnološki milijarder Elon Musk optužio je Apple za kršenje antimonopolskih zakona, navodeći da kompanija navodno onemogućava bilo kojoj firmi iz oblasti umjetne inteligencije, osim OpenAI-ja, da zauzme prvo mjesto na rang-listi App Storea. Musk je to nazvao „nedvosmislenim kršenjem antimonopolskih propisa“.

"xAI će odmah poduzeti pravne mjere", rekao je Musk u objavi na X-u u ponedjeljak.

xAI, Apple i OpenAI nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar koje je uputio Reuters.

Ranije tog dana, direktor Tesle Elon Musk doveo je u pitanje praksu isticanja aplikacija na App Storeu proizvođača iPhonea.