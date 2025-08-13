Ruski regulator za komunikacije Roskomnadzor saopćio je u srijedu da djelimično ograničava pozive u aplikacijama za razmjenu poruka Telegram i WhatsApp radi suzbijanja kriminala.

Regulator je pojasnio u saopćenju da je ograničena samo funkcija poziva, dok sve ostale opcije aplikacija ostaju potpuno dostupne.