13 August 2025
Ruski regulator za komunikacije Roskomnadzor saopćio je u srijedu da djelimično ograničava pozive u aplikacijama za razmjenu poruka Telegram i WhatsApp radi suzbijanja kriminala.
Regulator je pojasnio u saopćenju da je ograničena samo funkcija poziva, dok sve ostale opcije aplikacija ostaju potpuno dostupne.
"Obavještavamo vas da su, u skladu s materijalima koje su dostavile agencije za provođenje zakona, poduzete mjere za djelimično ograničavanje poziva u ovim stranim aplikacijama za razmjenu poruka kako bi se suzbile kriminalne aktivnosti. Nisu uvedena dodatna ograničenja njihove funkcionalnosti", navodi se u saopćenju.
Ranije su korisnici prijavili naglo pogoršanje kvaliteta poziva putem aplikacija WhatsApp i Telegram.