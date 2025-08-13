Kina koristi AI za nadzor divljeg svijeta: "Robotske antilope" na Tibetu
Kina koristi AI za nadzor divljeg svijeta: "Robotske antilope" na TibetuKina je proširila svoj kontroverzni nadzor na netaknutu prirodu Tibeta koristeći "robotske antilope" koje pokreće umjetna inteligencija kako bi pratile ugrožene životinjske vrste.
Analitičari i aktivisti za ljudska prava optužuju Peking za primjenu taktika "sive zone" protiv zemalja oko Tibetanske visoravni. / Reuters
13 August 2025

Robotska antilopa svojim izgledom i pokretom izgleda gotovo identično kao prava vrsta. Opremljena je kamerama, AI sistemima i 5G povezivošću.

Tibetanskim vukovima, prva kineska "robotska antilopa" može izgledati jednako primamljivo kao i jedinka pravih krda koja lutaju surovom tundrom, ali "stvorenje" je dio rastućeg nadzora Pekinga koji sada doseže čak i do najudaljenijih mjesta.

Njene oči slične srnećim i gusto smeđe krzno čine robotskog preživača gotovo nerazlučivim od prave antilope dok uz pomoć 5G i umjetne inteligencije skenira visoravan Hoh Xil svojim senzorima, prikazuju snimci kineske državne novinske agencije Xinhua.

Robotska antilopa, koju su razvili Xinhua, Kineska akademija nauka i DEEP Robotics sa sjedištem u Hangzhouu, opremljena je 5G povezivošću i sistemima vida umjetne inteligencije, što omogućava praćenje migracije, hranjenja i parenja ugrožene vrste koja je endemična za Tibet.

Robotska antilopa je puštena u probni rad u julu na nadmorskoj visini iznad 4.600 metara. Uspešno se uklopila u čopor antelopa, snimajući njihovo ponašanje izbliza i prikupljajući precizne podatke, a da ih uznemiri.

Kineska ulaganja u Tibetu

Kina nudi svojoj industriji robotike desetine milijardi subvencija, a bila je i domaćin Svjetske konferencije o robotici 2025. godine, koja je završena u utorak.

5G je stigao u Tibet 2019. godine, prema dokumentima kineske vlade, a jugozapadna regija je dostigla milion korisnika do 2022. godine. Završetkom izgradnje 5G bazne stanice u gradu Gogmo krajem 2023. godine, svaki okrug u Tibetu je pokriven, izvijestili su državni mediji.

Osim prenosa slika uživo i podataka o praćenju rijetkih vrsta antilopa, tibetanska 5G infrastruktura sada podržava sve veći spektar AI aplikacija - od malih dronova koji mogu djelovati u područjima neprobojnim za radar, do telemedicinskih konsultacija i pametnih tehnologija za uzgoj jakova, prema izvještajima kineskih državnih medija

Kina je uložila mnogo u Tibet, jačajući ulogu ponekad nemirne regije u vodećoj infrastrukturnoj inicijativi predsjednika Xi Jinpinga "Pojas i put" jačanjem trgovinskih veza s centralnom Azijom, a istovremeno pooštravajući nadzor nad njenim stanovništvom i proširujući digitalni otisak Pekinga prema susjednom rivalu Indiji.

Robotska antilopa predstavlja most između visoke tehnologije i očuvanja biodiverziteta. U teškim uvjetima na Tibetu, gdje ljudi teško mogu funkcionirati, robot služi efikasan čuvar prirode i vrsta koje su ključne za ekološku ravnotežu, poručili su kreatori ovog poduhvata.

