Robotska antilopa svojim izgledom i pokretom izgleda gotovo identično kao prava vrsta. Opremljena je kamerama, AI sistemima i 5G povezivošću.

Tibetanskim vukovima, prva kineska "robotska antilopa" može izgledati jednako primamljivo kao i jedinka pravih krda koja lutaju surovom tundrom, ali "stvorenje" je dio rastućeg nadzora Pekinga koji sada doseže čak i do najudaljenijih mjesta.

Njene oči slične srnećim i gusto smeđe krzno čine robotskog preživača gotovo nerazlučivim od prave antilope dok uz pomoć 5G i umjetne inteligencije skenira visoravan Hoh Xil svojim senzorima, prikazuju snimci kineske državne novinske agencije Xinhua.

Robotska antilopa, koju su razvili Xinhua, Kineska akademija nauka i DEEP Robotics sa sjedištem u Hangzhouu, opremljena je 5G povezivošću i sistemima vida umjetne inteligencije, što omogućava praćenje migracije, hranjenja i parenja ugrožene vrste koja je endemična za Tibet.

Robotska antilopa je puštena u probni rad u julu na nadmorskoj visini iznad 4.600 metara. Uspešno se uklopila u čopor antelopa, snimajući njihovo ponašanje izbliza i prikupljajući precizne podatke, a da ih uznemiri.

Kineska ulaganja u Tibetu