Uprava sarajevskog Hotela Hills odbacila je navode iz pojedinih izraelskih medija da je četrdeset sedam izraelskih turista ostalo "zarobljeno" u Bosni i Hercegovini nakon što su njihovi pasoši „bačeni“ u kantu za smeće na recepciji hotela.

U saopćenju za javnost, objavljenom na Facebook stranici, menadžment Hotela Hills istakao je da se radi o nesporazumu i da nadzorni snimci potvrđuju da je cijeli incident posljedica nesretne slučajnosti.

„Naime, snimci nadzornih kamera jasno pokazuju da je kesa sa pasošima slučajno pala u kantu za smeće u recepcijskom prostoru hotela. Dakle, pasoši nisu ‘bačeni’, niti je postojala bilo kakva namjera da se naudi gostima. Cijeli incident je rezultat nesretne slučajnosti, a ne svjesnog ili zlonamjernog postupka“, navodi se u saopćenju.