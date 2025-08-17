REGIJA
17 August 2025

Uprava sarajevskog Hotela Hills odbacila je navode iz pojedinih izraelskih medija da je četrdeset sedam izraelskih turista ostalo "zarobljeno" u Bosni i Hercegovini nakon što su njihovi pasoši „bačeni“ u kantu za smeće na recepciji hotela.

U saopćenju za javnost, objavljenom na Facebook stranici, menadžment Hotela Hills istakao je da se radi o nesporazumu i da nadzorni snimci potvrđuju da je cijeli incident posljedica nesretne slučajnosti.

„Naime, snimci nadzornih kamera jasno pokazuju da je kesa sa pasošima slučajno pala u kantu za smeće u recepcijskom prostoru hotela. Dakle, pasoši nisu ‘bačeni’, niti je postojala bilo kakva namjera da se naudi gostima. Cijeli incident je rezultat nesretne slučajnosti, a ne svjesnog ili zlonamjernog postupka“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je slučaj odmah prijavljen nadležnim organima te da su poduzete sve mjere kako bi se situacija što brže riješila. Uprava je pozvala medije da, u interesu tačnog i profesionalnog izvještavanja, uvaže zvanično pojašnjenje hotela.

Prethodno je izraelski portal „Ynet“ objavio, a na čiji tekst su se pozvali brojni mediji, da je četrdeset sedam izraelskih turista ostalo „zaglavljeno“ u BiH nakon što su njihovi pasoši navodno greškom "bačeni" u kantu za smeće na recepciji hotela.

