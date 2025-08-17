U Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 osoba, zadržana je jedna osoba i protiv njih bit će podnijete prekršajne prijave.
U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 osoba, zadržano je 15, a protiv 13 osoba bit će podnijete prekršajne prijave. Lakše je ozlijeđeno šest pripadnika specijalne policije.
Naime, protuvladini prosvjedi održani su i u subotu u više srbijanskih gradova pod motom "Srbija se umiriti ne može", uz brojne sukobe demonstranata i policije.
Najteži incidenti zabilježeni su u Valjevu, gdje su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva, a incidenti su zabilježeni i u Beogradu i Novom Sadu.
Val prosvjeda, koji su do unazad nekoliko dana bili uglavnom mirni, pokrenuli su studenti nakon tragedije u studenome 2024., kada je u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi.
Prosvjednici za nesreću krive korumpiranu vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.