U Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 osoba, zadržana je jedna osoba i protiv njih bit će podnijete prekršajne prijave.

U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 osoba, zadržano je 15, a protiv 13 osoba bit će podnijete prekršajne prijave. Lakše je ozlijeđeno šest pripadnika specijalne policije.

Naime, protuvladini prosvjedi održani su i u subotu u više srbijanskih gradova pod motom "Srbija se umiriti ne može", uz brojne sukobe demonstranata i policije.