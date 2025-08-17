Kosovske sigurnosne snage (KBS) u subotu su zvanično primile 50 oklopnih vozila nabavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru nastojanja da se unaprijede odbrambeni kapaciteti zemlje.

Svečanosti primopredaje prisustvovali su premijer Albin Kurti, ministar odbrane Ejup Maqedonci, komandant Snaga sigurnosti Kosova (KBS) general-potpukovnik Bashkim Jashari i američki vojni ataše potpukovnik Jonathan Shaw.

Kurti je istakao da ovaj doprinos potvrđuje snažno partnerstvo Kosova i SAD-a te predstavlja značajan korak u jačanju odbrambenih sposobnosti zemlje.