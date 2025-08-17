Kosovske sigurnosne snage (KBS) u subotu su zvanično primile 50 oklopnih vozila nabavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru nastojanja da se unaprijede odbrambeni kapaciteti zemlje.
Svečanosti primopredaje prisustvovali su premijer Albin Kurti, ministar odbrane Ejup Maqedonci, komandant Snaga sigurnosti Kosova (KBS) general-potpukovnik Bashkim Jashari i američki vojni ataše potpukovnik Jonathan Shaw.
Kurti je istakao da ovaj doprinos potvrđuje snažno partnerstvo Kosova i SAD-a te predstavlja značajan korak u jačanju odbrambenih sposobnosti zemlje.
„Naša vojska će nastaviti da se razvija ruku pod ruku sa našim strateškim partnerom kako na obuci tako i na obuci i doktrini američke vojske“, poručio je Kurti na svom Facebooku.
Američka ambasada na Kosovu saopštila je da će kosovske snage koristiti ova oklopna vozila u punom operativnom kapacitetu.