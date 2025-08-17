Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je u nedjelju samit američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom značajnim za čovječanstvo, Evropu i njegovu zemlju, te upozorio da ukoliko ne budu preduzete odlučnije i snažnije mjere protiv nasilja na ulicama njegove zemlje, da je pitanje trenutka kada će neko biti ubijen.

Poduzimanje mjera najavio je ukoliko ne prestane nasilje u narednih šest-sedam dana.

“Ukoliko ne budemo preduzeli odlučnije i snažnije korake, pitanje je dana kada će nekog ubiti. I to vam govorim na najotvoreniji način”, rekao je Vučić u obraćanju građanima Srbije nakon, kako je naveo, “jezivih događaja" nasilja na ulicama više gradova Srbije prethodnih noći.

Konstatovao je kako je Srbija u velikoj opasnosti jer “ulicama vlada banda”. Naveo je, govoreći o sve nasilnijim demonstracijama, kako su se demonstranti koristili teorijom kontrolisanog haosa u posljednjih devet mjeseci kako bi došli do političke priče o izborima.

"Ugrozili su svakog čoveka. Sve što rade je protiv svakog normalnog građanina. Ne dozvoljavaju ljudima da se kreću po gradu, niko ne može hleb da zaradi, jer banda vlada ulicama, misleći da imaju pravo da tuku, pale i ruše. Nijedan njihov skup nije legalan", rekao je Vučić.

Optužbe za terorizam

Vučić je potom pročitao definiciju terorizma iz Krivičnog zakona Srbije, navodeći da se ono što se navodi u opisu čina krivičnog djela terorizma na ulicama Srbije dešava na dnevnoj bazi.

„Pitam vas gospodo tužioci, što se pravite da ne poznajete zakon. Ako ne umete da čitate, evo pročitah. Šta je bilo ono u Novom Sadu i Valjevu ako nije terorizam?”, upitao je Vučić.

Dodao je kako je današnje obraćanje sazvao da bi rekao šta je to jedino što je preostalo.