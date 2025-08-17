Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je u nedjelju samit američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom značajnim za čovječanstvo, Evropu i njegovu zemlju, te upozorio da ukoliko ne budu preduzete odlučnije i snažnije mjere protiv nasilja na ulicama njegove zemlje, da je pitanje trenutka kada će neko biti ubijen.
Poduzimanje mjera najavio je ukoliko ne prestane nasilje u narednih šest-sedam dana.
“Ukoliko ne budemo preduzeli odlučnije i snažnije korake, pitanje je dana kada će nekog ubiti. I to vam govorim na najotvoreniji način”, rekao je Vučić u obraćanju građanima Srbije nakon, kako je naveo, “jezivih događaja" nasilja na ulicama više gradova Srbije prethodnih noći.
Konstatovao je kako je Srbija u velikoj opasnosti jer “ulicama vlada banda”. Naveo je, govoreći o sve nasilnijim demonstracijama, kako su se demonstranti koristili teorijom kontrolisanog haosa u posljednjih devet mjeseci kako bi došli do političke priče o izborima.
"Ugrozili su svakog čoveka. Sve što rade je protiv svakog normalnog građanina. Ne dozvoljavaju ljudima da se kreću po gradu, niko ne može hleb da zaradi, jer banda vlada ulicama, misleći da imaju pravo da tuku, pale i ruše. Nijedan njihov skup nije legalan", rekao je Vučić.
Optužbe za terorizam
Vučić je potom pročitao definiciju terorizma iz Krivičnog zakona Srbije, navodeći da se ono što se navodi u opisu čina krivičnog djela terorizma na ulicama Srbije dešava na dnevnoj bazi.
„Pitam vas gospodo tužioci, što se pravite da ne poznajete zakon. Ako ne umete da čitate, evo pročitah. Šta je bilo ono u Novom Sadu i Valjevu ako nije terorizam?”, upitao je Vučić.
Dodao je kako je današnje obraćanje sazvao da bi rekao šta je to jedino što je preostalo.
"Sve drugo su već uradili. Ostalo je samo da počnu da ubijaju. I nisam pretarao, ja vam kažem, pitanje je dana kada će se to dogoditi. Bukvalno je pitanje dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. I tada će reći: ovde je sve u redu, revoltirani građani mirno su ubili tog i toga. I zvuči vam kao parodija. Nije parodija. Ja sam ovo sazvao da bih vam rekao šta će da se dogodi. Jer ja vidim kako to ide. I ovo radim zbog istorije, da ne bi bilo da nisam upozorio na vreme", rekao je Vučić.
Na pitanje razmatra li se uvođenje vanrednog stanja u zemlji, Vučić je kazao kako to nisu razmatrali:
“Nismo razmatrali uvođenje vanrednog stanje, jer je za to komplikovana procedura, potrebna je saglasnost predsednika, predsednika vlade, ali se mora ići na sednicu Narodne skupštine jer vanredno stanje proglašava Skupština. Nismo to razmatrali. Imamo mi dovoljno mera koje možemo da preduzimamo u skladu sa zakonom, ovo je krajnja mera i dosad je nismo razmatrali. I ne bih voleo da je razmatramo."
Na pitanje novinara o kakve će to mjere poduzeti vlasti u Srbiji i kada se one mogu učekivati, Vučić je odgovorio za šest, sedam do osam dana, te dodao:
"Moje je danas da upozorim na to sve građane Srbije. Ukoliko se ne probudimo i ne suprotstavimo ovom zlu, nema ko drugi to da uradi i neće imati ko drugi to da uradi. Dok sam na čelu države, a to je godinu i nešto, ja ću im se suprotstavljati na svakom koraku i na svakom mestu. Borit ću se za slobodnu i slobodarsku Srbiju. A zamolimo sam za samo malo strpljenja i videćete ozbiljniju, odgovorniju i snažniju reakciju države".
Susret Putin i Trump od presudnog značaja
Vučić je komentariao i susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina, navodeći da je on važan i za Srbiju, zbog smanjenja tenzija.
Poručio je da je razgovor američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina od "presudnog značaja za čovečanstvo, Evropu, ali i za Srbiju jer ukoliko dođe do mira, tenzije koje postoje će se smanjiti ili nestati i pomoći će nam da uspostavimo ekonomsku saradnju sa te dve zemlje i drugim zemljama i da se posvetimo rešavanju drugih pitanja".
"Uspostavljanje mira je najbitinije za planetu i za Srbiju jer deo tenzija koji postoje, a koje su uperene protiv Srbije i našeg naroda, biće manje ili će nestati i pomoći će nam da uspostavimo ekonomsku saradnju sa te dve zemlje i drugim zemljama i da se posvetimo rešavanju drugih pitanja", rekao je Vučić u obraćanju naciji.