Najkompleksnija situacija s požarima u Crnoj Gori u srijedu je na području Podgorice, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Načelnik Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorica Vojin Vojinović, saopštio je na konferenciji za novinare da su oko Podgorice i dalje aktivne lokacije Fundina i Kučka Korita, gdje je usmjeren helikopter iz Srbije.

"Aktivan požar je bio na Staroj Zlatici, gdje je uspješno lokalizovan. Takođe, aktivne lokacije su Fundina i Kučka Korita, gde je usmjeren helikopter iz Srbije. Aktivni požari su i na Medunu i Dinoši", rekao je Vojinović.