Najkompleksnija situacija s požarima u Crnoj Gori u srijedu je na području Podgorice, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.
Načelnik Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorica Vojin Vojinović, saopštio je na konferenciji za novinare da su oko Podgorice i dalje aktivne lokacije Fundina i Kučka Korita, gdje je usmjeren helikopter iz Srbije.
"Aktivan požar je bio na Staroj Zlatici, gdje je uspješno lokalizovan. Takođe, aktivne lokacije su Fundina i Kučka Korita, gde je usmjeren helikopter iz Srbije. Aktivni požari su i na Medunu i Dinoši", rekao je Vojinović.
U Danilovgradu je situacija složena u Topolovu, gdje dva vojna helikoptera, s nosivošću od 1.500 litara vode, djeluju na lokalitetu. Aktivni požari su i u Nikšiću, u Velimlju i na Goliji. Požari su pod kontrolom, a na Goliji je požar potpuno ugašen. U Šavničkoj opštini požar je lokalizovan.
Vojinović je rekao da je požar u mjestu Žuber u Bijelom Polju pod kontrolom, te da se tokom dana očekuje dolazak austrijskog tima, kao i helikoper iz Mađarske.
Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa, rekao je da helikopteri aktivno nadleću područja, a dronovi snimaju situaciju, kako bi počinioci konačno bili procesuirani.