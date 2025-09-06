Prelazak na pametne, obnovljivim izvorima napajane mreže, transformira globalnu energetiku, ali istovremeno uvodi rizike poput nestanka struje, kibernetičkih prijetnji i povećane zavisnosti od nove tehnologije, navodi se u nedavnom izvještaju Nacionalne obavještajne akademije Turkiye (MIA).

Izvještaj objavljen u petak pod naslovom „Energetska sigurnost i digitalno-zelena transformacija: Prelazak na pametne i mreže bez ugljika“, otkriva da iako pametne tehnologije i mreže bez ugljika imaju potencijal da dekarboniziraju ekonomije i smanje zavisnost od fosilnih goriva, one također guraju tradicionalne elektroenergetske sisteme do krajnjih granica.

„Pouzdanost elektroenergetskih mreža više nije zagarantovana“, navodi izvještaj.

„Kako idemo prema većem udjelu obnovljivih izvora energije i većoj digitalizaciji, osiguravanje stabilnosti postalo je jedan od ključnih izazova našeg vremena.“

Poziv na buđenje

Ranjivosti ove transformacije jasno su se pokazale 28. aprila 2025, kada je veliki nestanak struje koji je započeo u Španiji pogodio i Portugal i Francusku, ostavljajući milione ljudi u mraku gotovo 10 sati.

Lančani kvar zarobio je hiljade ljudi u metrou, aerodromima i željezničkim stanicama. Platni sistemi su prestali raditi, bolnice su ograničile usluge samo na hitne slučajeve, a nekoliko regija proglasilo je vanredno stanje.

Analitičari su identifikovali ključni faktor: udio obnovljivih izvora u španskoj elektroenergetskoj mreži dostigao je 78 posto, što je znatno iznad preporučene granice od 70 posto.

Nedostatak dovoljnog rezervnog kapaciteta dodatno je povećao krhkost sistema, izazvavši masovne kvarove.

„Ovaj nestanak struje je upozorenje“ kaže izvještaj.

„Bez ažuriranih zaštitnih strategija i otporne infrastrukture, rizici od sistemskog kolapsa će nastaviti da rastu.“

Obećanje i opasnosti pametnih mreža

Pametne mreže — koje integrišu vještačku inteligenciju (AI), Internet stvari (IoT) i analitiku u realnom vremenu — ključni su element digitalno-zelene revolucije. Balansiranjem ponude i potražnje, predviđanjem obrazaca potrošnje i unapređenjem energetske efikasnosti, ove mreže obećavaju održiviji i prilagodljiviji energetski sistem.

Međutim, „pametno“ ne znači nužno i sigurno, upozorava izvještaj.

Sa dubljom digitalnom integracijom dolazi i veća izloženost sajber napadima, ubacivanju lažnih podataka i malverima koji mogu paralizovati čitave regije.

Kako bi se suprotstavili tim rizicima, izvještaj zagovara AI sistem za otkrivanje anomalija, enkriptovanu komunikaciju i višefaktorsku autentifikaciju za ključne operacije mreže.

Kako se planeta zagrijava, ekstremni vremenski događaji — od uragana i poplava do dugotrajnih suša — dodatno pojačavaju energetske rizike.

Obnovljivi izvori poput sunca i vjetra, iako ključni za dekarbonizaciju, ostaju povremeni i zavisni od vremenskih uslova.

Kako bi stabilizovale snabdijevanje tokom naglih porasta potražnje, neke zemlje sada reaktiviraju nuklearne elektrane kao rezervni kapacitet, što predstavlja kontroverzan, ali pragmatičan potez.