Američki advokat po imenu Mark Zuckerberg tužio je Facebookovu matičnu kompaniju Metu, koju vodi njegov slavni imenjak. Razlog su višestruke suspenzije njegovih korisničkih naloga.

Advokat za stečajne postupke iz države Indiana vjeruje da mu Meta stalno prebacuje da se lažno predstavlja kao poznati korisnik – osnivač i izvršni direktor platforme Mark Zuckerberg.

Mark S. Zuckerberg pored privatnog, vodi i profesionalni Facebook profil, za koji redovno plaća oglašavanje. Kako tvrdi, ta poslovna stranica je u posljednjih osam godina bila suspendovana čak pet puta.

Vraćanje stranice u funkciju često je trajalo mjesecima, iako je svaki put odmah dostavljao potrebnu dokumentaciju. Prva suspenzija njegovog profila dospjela je u javnost još 2011. godine i prenijeli su je američki i međunarodni mediji.