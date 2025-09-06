BIZNIS I TEHNOLOGIJA
Američki advokat Mark Zuckerberg tuži Facebook
Advokat iz SAD-a Mark Zuckerberg već godinama vodi borbu zbog gašenja njegovog profila na Facebooku, mreži koja ga očigledno miješa sa slavnim imenjakom. Advokat je sada podnio tužbu protiv kompanije Meta.
Zuckerberg je naveo da je tokom godina potrošio više od 11.000 dolara na reklame na Facebooku – u nadi da će privući nove klijente. / Reuters
6 Septembar 2025

Američki advokat po imenu Mark Zuckerberg tužio je Facebookovu matičnu kompaniju Metu, koju vodi njegov slavni imenjak. Razlog su višestruke suspenzije njegovih korisničkih naloga.

Advokat za stečajne postupke iz države Indiana vjeruje da mu Meta stalno prebacuje da se lažno predstavlja kao poznati korisnik – osnivač i izvršni direktor platforme Mark Zuckerberg.

Mark S. Zuckerberg pored privatnog, vodi i profesionalni Facebook profil, za koji redovno plaća oglašavanje. Kako tvrdi, ta poslovna stranica je u posljednjih osam godina bila suspendovana čak pet puta.

Vraćanje stranice u funkciju često je trajalo mjesecima, iako je svaki put odmah dostavljao potrebnu dokumentaciju. Prva suspenzija njegovog profila dospjela je u javnost još 2011. godine i prenijeli su je američki i međunarodni mediji.

Zuckerberg, koji radi kao advokat već 38 godina, izjavio je u tužbi da je tokom godina potrošio više od 11.000 dolara na reklame na Facebooku – u nadi da će privući nove klijente.

Njegova Facebook stranica je ponovo blokirana u maju ove godine i do danas nije ponovo aktivirana.

Advokat sada optužuje Metu, između ostalog, za kršenje ugovora, jer nije dobio dogovorenu naknadu za svoje troškove oglašavanja. U tužbi zahtijeva da sud zabrani Facebooku da ubuduće blokira njegove profile.

