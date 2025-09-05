Regulatori Evropske unije u petak su kaznili Google kaznom od 2,95 milijardi eura (3,5 milijardi dolara) zbog kršenja pravila konkurencije bloka favoriziranjem vlastitih digitalnih reklamnih usluga, što je četvrta takva antimonopolska kazna za kompaniju, kao i povlačenje od prethodnih prijetnji da će razbiti tehnološkog giganta.

Evropska komisija, izvršna vlast 27-članog bloka i glavni organ za provođenje antimonopolskih zakona, također je naredila američkom tehnološkom gigantu da prekine svoje "prakse samopreferenciranja" i preduzme korake kako bi zaustavio "sukob interesa" duž lanca snabdijevanja reklamnom tehnologijom.

Google je rekao da je odluka "pogrešna" i da će se žaliti.

"Nameće neopravdanu kaznu i zahtijeva promjene koje će naštetiti hiljadama evropskih preduzeća otežavajući im zaradu", rekla je u saopštenju Lee-Anne Mulholland, globalna šefica regulatornih poslova kompanije.

Odluka je odavno trebala biti donesena, a došla je više od dvije godine nakon što je Evropska komisija najavila antimonopolske optužbe protiv Googlea.

Pravni problemi