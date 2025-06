Australija je pokrenula prvi u svijetu preventivni DNK skrining za otkrivanje raka i srčanih bolesti, objavio je u nedjelju australski Monash Univerzitet.

Projekat koji je pokrenula Monash škola za javno zdravstvo i preventivnu medicinu (Monash School of Public Health and Preventive Medicine), za koji tvrde da je prva studija DNK skrininga na rizik, obuhvatit će najmanje 10.000 ljudi u dobi od 18 do 40 godina.

"Mladi Australci sada mogu pristupiti besplatnom DNK testu pljuvačke kako bi saznali da li se suočavaju s povećanim rizikom od nekih karcinoma i srčanih bolesti, koje se mogu spriječiti ili liječiti rano ako se otkriju", navodi se u saopštenju univerziteta.

To je prva u svijetu preventivna studija osmišljena posebno za procjenu populacije kroz nacionalni zdravstveni sistem.

Test je besplatan i uključuje stavljanje uzorka pljuvačke u malu epruvetu primljenu poštom i vraća se u koverti s plaćenom poštarinom, navodi se u saopštenju i dodaje da se zainteresovani mogu registrovati na web-stranici univerziteta.

"Nadamo se da ćemo identificirati one koji su u opasnosti dok su mladi i zdravi, a ne naknadno, i osnažiti ih da donose bolje informisane odluke o svom zdravlju“, rekao je vanredni profesor Paul Lacaze.

Dodao je da bi se ranim otkrivanjem i prevencijom raka i srčanih bolesti nekim ljudima mogao spasiti život.

Istakao je da pružanje genetskog testiranja samo na osnovu porodične historije nije dovoljno jer do 90 posto onih s visokim rizikom u opštoj populaciji nije identifikovano testiranjem zasnovanim na porodičnoj anamnezi.

“Većina ljudi ne sazna za svoj genetski rizik sve dok ne bude prekasno, kao nakon što se dijagnosticira neizlječivi rak ili srčani udar. Želimo to promijeniti”, rekao je Lacaze.

Univerzitet navodi da će onima za koje se tokom testiranja utvrdi da su pod visokim rizikom biti ponuđeno savjetovanje i mjere prevencije, poput redovnih skeniranja i pregleda.