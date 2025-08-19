Direktorica američke Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard izjavila je u ponedjeljak da je Velika Britanija pristala da odustane od zahteva da proizvođač iPhone-a, Apple, omogući „backdoor“ (skriveni pristup) koji bi omogućio pristup šifrovanim podacima američkih građana.
Gabbard je na platformi društvenih mreža X izjavila da je mjesecima radila s Velikom Britanijom, zajedno s predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom J.D. Vanceom, kako bi postigli dogovor.
Britanski premijer Keir Starmer bio je u ponedjeljak u Washingtonu, zajedno s drugim evropskim liderima, kako bi se sastao sa Trumpom i razgovarao o ratu Rusije u Ukrajini.
Vlada Velike Britanije i Apple nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar u vezi s Gabbardinom izjavom.
Američki zakonodavci su u maju upozorili da bi zahtjev Velike Britanije da Apple napravi „backdoor“ u šifrovanim korisničkim podacima mogli iskoristiti cyber-kriminalci i autoritarne vlade.
Apple, koji je rekao da nikada ne bi ugradio takav pristup u svoje šifrirane usluge ili uređaje, osporio je nalog pred britanskim Tribunalom za istražna ovlaštenja (IPT).
Pristup podacima iz pohrane u oblaku (cloud storage)
Proizvođač iPhonea povukao je svoju funkciju Napredne zaštite podataka za korisnike u Velikoj Britaniji u februaru nakon naloga Velike Britanije.
Korisnici Appleovih uređaja, iPhonea, Maca i drugih, mogu omogućiti ovu funkciju kako bi osigurali da samo oni – niko drugi, čak ni Apple – mogu otključati podatke pohranjene u njihovom oblaku.
Američki zvaničnici su ranije ove godine rekli da ispituju je li Velika Britanija prekršila bilateralni sporazum zahtijevajući da Apple izgradi backdoor koji omogućava britanskoj vladi pristup sigurnosnim kopijama podataka u šifriranim sistemima za pohranu u oblaku kompanije.
U pismu od 25. februara upućenom američkim zakonodavcima, Gabbard je rekla da SAD ispituje je li vlada Velike Britanije prekršila CLOUD zakon, koji joj zabranjuje izdavanje zahtjeva za podatke američkih građana i obrnuto.
Stručnjaci za kibernetičku sigurnost rekli su Reutersu da ako se Apple odluči izgraditi “backdoor” za vladu, njega bi na kraju pronašli i iskoristili hakeri.
Apple se već godinama sukobljava s regulatorima oko pitanja šifriranja – još od 2016. godine, kada je američka vlada pokušala da ga primora da napravi alat za otključavanje iPhonea osumnjičenog ekstremiste.