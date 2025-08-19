Direktorica američke Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard izjavila je u ponedjeljak da je Velika Britanija pristala da odustane od zahteva da proizvođač iPhone-a, Apple, omogući „backdoor“ (skriveni pristup) koji bi omogućio pristup šifrovanim podacima američkih građana.

Gabbard je na platformi društvenih mreža X izjavila da je mjesecima radila s Velikom Britanijom, zajedno s predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom J.D. Vanceom, kako bi postigli dogovor.

Britanski premijer Keir Starmer bio je u ponedjeljak u Washingtonu, zajedno s drugim evropskim liderima, kako bi se sastao sa Trumpom i razgovarao o ratu Rusije u Ukrajini.

Vlada Velike Britanije i Apple nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar u vezi s Gabbardinom izjavom.

Američki zakonodavci su u maju upozorili da bi zahtjev Velike Britanije da Apple napravi „backdoor“ u šifrovanim korisničkim podacima mogli iskoristiti cyber-kriminalci i autoritarne vlade.

Apple, koji je rekao da nikada ne bi ugradio takav pristup u svoje šifrirane usluge ili uređaje, osporio je nalog pred britanskim Tribunalom za istražna ovlaštenja (IPT).

Pristup podacima iz pohrane u oblaku (cloud storage)