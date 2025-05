Sud za međunarodnu trgovinu sa sjedištem na Manhattanu kazao je da američki Ustav daje Kongresu ekskluzivne ovlasti da reguliše trgovinu s drugim zemljama koje nisu nadjačane predsjednikovim vanrednim ovlastima za zaštitu američke preivrede.



"Sud ne donosi odluku o mudrosti ili mogućoj učinkovitosti predsjednikove upotrebe carina kao poluge. Ta upotreba je nedopustiva ne zato što je nerazumna ili neučinkovita, već zato što (savezni zakon) to ne dopušta", navelo je tročlano sudsko vijeće u odluci, javlja Hina.



Presuda je donesena u dvije tužbe, jednoj koju je podnio Liberty Justice Center u ime pet malih američkih kompanija koje uvoze robu iz zemalja na koje se primjenjuju carine, a drugu je podnijelo 13 američkih saveznih država. Kompanije su rekle da će carine naštetiti njihovoj sposobnosti poslovanja.



Najmanje pet drugih tužbi još nije riješeno.



Glavni državni tužilac Oregona Dan Rayfield, demokrat čiji ured vodi tužbu država, nazvao je Trumpove carine nezakonitima, nepromišljenima i ekonomski pogubnima.



"Ova presuda ponovno potvrđuje da su naši zakoni važni i da se trgovinske odluke ne mogu donositi na predsjednikov hir", rekao je Rayfield u izjavi.



Trump tvrdi da ima široke ovlasti za nametanje carina prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA), koji je namijenjen rješavanju "vanrednih" prijetnji tokom nacionalne vanredne situacije.



Zakon se historijski koristio za nametanje sankcija neprijateljima SAD-a ili zamrzavanje njihove imovine. Trump je prvi američki predsjednik koji ga koristi za nametanje carina.



Uvodeći carine početkom aprila, Trump je trgovinski deficit nazvao nacionalnom vanrednom situacijom, što je opravdalo njegovu 10 postotnu općenitu carinu na sav uvoz, s višim stopama za zemlje s kojima Sjedinjene Države imaju najveće trgovinske deficite, posebno Kinu.



Mnoge od tih carina specifičnih za pojedine zemlje pauzirane su sedam dana kasnije.



Trump je u petak kazao da je nezadovoljan brzinom trgovinskih pregovora s EU-om i zaprijetio da će od 1. juna uvesti carine od 50 posto na svu robu iz EU-a. No potom je pristao produžiti rok za trgovinske pregovore do 9. jula.



Trumpova administracija rekla je da će se žaliti na presudu.

