“Mobilizirali smo sve resurse i diplomatske kapacitete naše zemlje kako bismo donijeli nadu Gazi”, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak nakon sjednice kabineta u Ankari.
„Nećemo dozvoliti (izraelskom premijeru Benjaminu) Netanyahuu i njegovoj ubilačkoj mreži da uvuku našu regiju u još veće katastrofe kako bi produžili svoj politički život“, rekao je Erdogan.
Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio skoro 61.500 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i izazvala produbljivanje humanitarne krize, uključujući smrt od gladi, bolesti i prisilne migracije.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.