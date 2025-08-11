“Mobilizirali smo sve resurse i diplomatske kapacitete naše zemlje kako bismo donijeli nadu Gazi”, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak nakon sjednice kabineta u Ankari.

„Nećemo dozvoliti (izraelskom premijeru Benjaminu) Netanyahuu i njegovoj ubilačkoj mreži da uvuku našu regiju u još veće katastrofe kako bi produžili svoj politički život“, rekao je Erdogan.

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio skoro 61.500 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i izazvala produbljivanje humanitarne krize, uključujući smrt od gladi, bolesti i prisilne migracije.