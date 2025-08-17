Jednogodišnji dječak Muhammed Ramez Muhammed Hajile zadobio je teške opekotine nakon što je povrijeđen u izraelskom napadu na školu u kojoj se sa porodicom sklonio u gradu Gazi.

Prema lokalnim izvorima, porodica Hajile potražila je utočište u školi Mustafa Hafez, smještenoj u naselju Rimal u Gazi, a lokacija je u subotu, 16. augusta, bila meta novog izraelskog napada.

Dječak je zadobio opekotine trećeg stepena na više dijelova tijela, dok opekotine na glavi zahtijevaju hitan medicinski tretman.

Zbog izraelske blokade Pojasa Gaze, pristup neophodnim medicinskim zalihama i liječenju trenutno nije moguć, navode zdravstveni izvori.