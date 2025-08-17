Jednogodišnji dječak Muhammed Ramez Muhammed Hajile zadobio je teške opekotine nakon što je povrijeđen u izraelskom napadu na školu u kojoj se sa porodicom sklonio u gradu Gazi.
Prema lokalnim izvorima, porodica Hajile potražila je utočište u školi Mustafa Hafez, smještenoj u naselju Rimal u Gazi, a lokacija je u subotu, 16. augusta, bila meta novog izraelskog napada.
Dječak je zadobio opekotine trećeg stepena na više dijelova tijela, dok opekotine na glavi zahtijevaju hitan medicinski tretman.
Zbog izraelske blokade Pojasa Gaze, pristup neophodnim medicinskim zalihama i liječenju trenutno nije moguć, navode zdravstveni izvori.
Izraelska blokada, koja je od početka marta potpuno zatvorila Pojas Gaze, dovela je 2,4 miliona stanovnika enklave u sve dublju humanitarnu katastrofu obilježenu masovnom glađu, bolestima i kolapsom osnovne infrastrukture. Od početka izraelska napada, oktobra 2023., ubijeno je 61.897 Palestinaca, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva u blokiranoj enklavi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog svoje vojne akcije nad enklavom.