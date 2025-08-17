RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Beba iz Gaze ranjena u izraelskom napadu, zadobila teške opekotine
Jednogodišnji dječak Muhammed Ramez Muhammed Hajile zadobio je opekotine trećeg stepena na više dijelova tijela, dok opekotine na glavi zahtijevaju hitan medicinski tretman.
Beba iz Gaze ranjena u izraelskom napadu, zadobila teške opekotine
Dječak je zadobio opekotine trećeg stepena na više dijelova tijela, dok opekotine na glavi zahtijevaju hitan medicinski tretman. / AA
17 August 2025

Jednogodišnji dječak Muhammed Ramez Muhammed Hajile zadobio je teške opekotine nakon što je povrijeđen u izraelskom napadu na školu u kojoj se sa porodicom sklonio u gradu Gazi.

Prema lokalnim izvorima, porodica Hajile potražila je utočište u školi Mustafa Hafez, smještenoj u naselju Rimal u Gazi, a lokacija je u subotu, 16. augusta, bila meta novog izraelskog napada.

Dječak je zadobio opekotine trećeg stepena na više dijelova tijela, dok opekotine na glavi zahtijevaju hitan medicinski tretman.

Zbog izraelske blokade Pojasa Gaze, pristup neophodnim medicinskim zalihama i liječenju trenutno nije moguć, navode zdravstveni izvori.

Preporučeno

Izraelska blokada, koja je od početka marta potpuno zatvorila Pojas Gaze, dovela je 2,4 miliona stanovnika enklave u sve dublju humanitarnu katastrofu obilježenu masovnom glađu, bolestima i kolapsom osnovne infrastrukture. Od početka izraelska napada, oktobra 2023., ubijeno je 61.897 Palestinaca, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva u blokiranoj enklavi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog svoje vojne akcije nad enklavom.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us