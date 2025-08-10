Naselje ima bogatu historiografiju još iz doba Japoda i Rimljana, a čak se vjeruje da je mezar sv. Martina (kapela iz 1978.) izgrađen na starom rimskom lokalitetu, na mjestu gdje je prema predaji postojala rimska bazilika — po njoj je selo možda i dobilo ime Golubić.

Snimak iz zraka prikazuje skladan spoj modrozelene rijeke, bujnog zelenila i tišine, dok ovaj prirodni fenomen simbolizira netaknutu ljepotu i emotivnu vezu čovjeka s prirodom.

Ovakvi prizori, ističu lokalni turistički radnici, sve češće privlače pažnju posjetilaca i zaljubljenika u prirodu iz cijelog svijeta, dodatno promovišući rijeku Unu i Bihać kao atraktivne turističke destinacije sjeverozapadne BiH.