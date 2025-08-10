REGIJA
Golubić kod Bihaća: Otok u obliku srca na Uni privlači pažnju turista
Snimak iz zraka prikazuje skladan spoj modrozelene rijeke, bujnog zelenila i tišine, dok ovaj fenomen simbolizira netaknutu ljepotu i emotivnu vezu čovjeka s prirodom.
Golubić kod Bihaća: Otok u obliku srca na Uni privlači pažnju turista
Snimak iz zraka prikazuje skladan spoj modrozelene rijeke, bujnog zelenila i tišine. / AA
10 August 2025

U mjestu Golubić, nadomak Bihaća, rijeka Una je obgrlila otok u obliku srca, stvarajući prizor koji oduzima dah.

Golubić se nalazi svega oko 7 km od centra Bihaća, što ga čini vrlo pristupačnim mjestom za posjetiti ili živjeti. Mjedna zajednica Golubić broji oko 900 stanovnika.

Naselje ima bogatu historiografiju još iz doba Japoda i Rimljana, a čak se vjeruje da je mezar sv. Martina (kapela iz 1978.) izgrađen na starom rimskom lokalitetu, na mjestu gdje je prema predaji postojala rimska bazilika — po njoj je selo možda i dobilo ime Golubić.

Snimak iz zraka prikazuje skladan spoj modrozelene rijeke, bujnog zelenila i tišine, dok ovaj prirodni fenomen simbolizira netaknutu ljepotu i emotivnu vezu čovjeka s prirodom.

Ovakvi prizori, ističu lokalni turistički radnici, sve češće privlače pažnju posjetilaca i zaljubljenika u prirodu iz cijelog svijeta, dodatno promovišući rijeku Unu i Bihać kao atraktivne turističke destinacije sjeverozapadne BiH.

