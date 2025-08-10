Gotovo svi mladi između 16 i 29 godina u Sloveniji koristili su internet svakodnevno u 2024. godini.
Njih 91 posto koristilo je internet za online društvene mreže, dok je prosjek EU bio 88 posto, objavio je Statistički zavod Republike Slovenije (Surs) na svojoj web stranici uoči Međunarodnog dana mladih, 12. augusta.
Sedam od deset mladih (69 posto) u Sloveniji gledalo je streaming video na zahtjev u 2024. godini (72 posto u EU). Trećina njih slušala je ili preuzimala podcaste, što je nešto manje od prosjeka EU (40 posto).
Broj mladih se smanjuje, početkom 2025. godine u Sloveniji je bilo 323.430 stanovnika starosti između 15 i 29 godina.
Njihov udio je iznosio 15,2 posto stanovništva, odnosno 7,3 postotna poena manje nego 1991. godine. Po statističkim regijama, udio mladih na početku ove godine bio je najveći u Osrednjeslovenskoj regiji (17,5 posto), a najmanji u Pomurskoj regiji (12,5 posto).
Među mladima zaposlenima u 2024. godini bilo je 25.000 koji su se prvi put zaposlili u Sloveniji. Oko 1.500 mladih (6,1 posto zaposlenih mladih) prvi put je ušlo na tržište rada u obliku samozapošljavanja. Među 23.500 zaposlenih, 68,4 posto je imalo zaključen prvi ugovor o radu na određeno vrijeme.
Među osobama starosti od 20 do 29 godina, stopa zaposlenosti u Sloveniji u 2024. godini iznosila je 68,6 posto, što je iznad prosjeka EU (65,9 posto). Među muškarcima u Sloveniji iznosila je 72,9 posto, a među ženama 63,5 posto. Stopa nezaposlenosti među mladima (6,6 posto) također je bila niža od prosjeka EU (10,1 posto).
Prema podacima Sursa, stopa rizika od siromaštva među mladima također je bila niža prošle godine, dok je zadovoljstvo životom bilo veće. Stopa rizika od siromaštva među mladima iznosila je 8,5 posto u 2024. godini, dok je među svim stanovnicima Slovenije iznosila 12,1 posto. Oko 2,5 posto mladih bilo je materijalno i socijalno deprivirano.
Prošle godine zadovoljstvo životom među mladima u Sloveniji bilo je veće od prosjeka EU. U Sloveniji su mladi ocijenili svoje zadovoljstvo životom ocjenom 8,1 na skali od 0 do 10, dok je prosječna ocjena zadovoljstva životom mladih u EU bila 7,5.
Istovremeno, Institut za istraživanje tržišta i medija Mediana podijelio je rezultate ankete u kojoj su ispitanici iz cijelog svijeta procjenjivali kada dolazi trenutak kada prestajemo osjećati se mladima. Globalni prosjek je 41 godina, a u Evropi i Sloveniji 43.
Granica je postavljena nešto više u Hrvatskoj i Srbiji, na 45 godina.
Anketa je provedena u 40 zemalja širom svijeta između decembra 2024. i februara 2025. godine. U njoj je učestvovalo 35.515 ljudi.