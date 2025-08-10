Gotovo svi mladi između 16 i 29 godina u Sloveniji koristili su internet svakodnevno u 2024. godini.

Njih 91 posto koristilo je internet za online društvene mreže, dok je prosjek EU bio 88 posto, objavio je Statistički zavod Republike Slovenije (Surs) na svojoj web stranici uoči Međunarodnog dana mladih, 12. augusta.

Sedam od deset mladih (69 posto) u Sloveniji gledalo je streaming video na zahtjev u 2024. godini (72 posto u EU). Trećina njih slušala je ili preuzimala podcaste, što je nešto manje od prosjeka EU (40 posto).

Broj mladih se smanjuje, početkom 2025. godine u Sloveniji je bilo 323.430 stanovnika starosti između 15 i 29 godina.

Njihov udio je iznosio 15,2 posto stanovništva, odnosno 7,3 postotna poena manje nego 1991. godine. Po statističkim regijama, udio mladih na početku ove godine bio je najveći u Osrednjeslovenskoj regiji (17,5 posto), a najmanji u Pomurskoj regiji (12,5 posto).

Među mladima zaposlenima u 2024. godini bilo je 25.000 koji su se prvi put zaposlili u Sloveniji. Oko 1.500 mladih (6,1 posto zaposlenih mladih) prvi put je ušlo na tržište rada u obliku samozapošljavanja. Među 23.500 zaposlenih, 68,4 posto je imalo zaključen prvi ugovor o radu na određeno vrijeme.