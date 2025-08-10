U Nišu je otvoren neobičan kafić u koji gosti dolaze da bi se družili sa mačkama spasenim sa ulice. Cenovnik ne postoji jer je piće besplatno. Posetioci posle šolje kafe ili čaše soka, u znak zahvalnosti ostavljaju donaciju po želji.

Mesto koje od nedavnog otvaranja privlači veliku pažnju ljubitelja životinja, posetila je i ekipa Anadolije.

Na ideju da, kako kaže, napravi antistres kafić u kom će uživati i mačke i ljudi, došla je Vanja Trninić, koja je prethodno osnovala Udruženje za zaštitu životinja „Azra“.

U prostoru sa tunelima, penjalicama i igračkama trči, skače ili odmara sedam mačića – Pantera, Gagi, Srboljub, Simba, Hugo, Kiko i Tom. Svi su nađeni na ulici, većina u stanju koje je prvo zahtevalo brigu i negu veterinara.

„Ovde žive dok ih ne udomimo, ali stalno će nam dolaziti nove. Kada uzmemo mace, prvo budu izolovane nekoliko dana dok se očiste od unutrašnjih i spoljnih parazita i testovima utvrdi da su zdrave i spremne za upoznavanje sa macama koje već tu žive“, kaže Vanja.

Privrženost mačkama

Privrženost mačkama za Vanju nije novost.

„To sam osetila još u detinjstvu. Uvek sam imala saosećanje sa macama jer su jako ugrožene, mnogo pate na ulicama. Često se dešava da mačići uginu od bolesti, gladi... Zapravo, više od sedamdeset odsto mačića ugine na ulicama. Činjenica je i da se mace brzo razmnožavaju, i do četiri puta godišnje“, govori Vanja.