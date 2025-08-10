U Nišu je otvoren neobičan kafić u koji gosti dolaze da bi se družili sa mačkama spasenim sa ulice. Cenovnik ne postoji jer je piće besplatno. Posetioci posle šolje kafe ili čaše soka, u znak zahvalnosti ostavljaju donaciju po želji.
Mesto koje od nedavnog otvaranja privlači veliku pažnju ljubitelja životinja, posetila je i ekipa Anadolije.
Na ideju da, kako kaže, napravi antistres kafić u kom će uživati i mačke i ljudi, došla je Vanja Trninić, koja je prethodno osnovala Udruženje za zaštitu životinja „Azra“.
U prostoru sa tunelima, penjalicama i igračkama trči, skače ili odmara sedam mačića – Pantera, Gagi, Srboljub, Simba, Hugo, Kiko i Tom. Svi su nađeni na ulici, većina u stanju koje je prvo zahtevalo brigu i negu veterinara.
„Ovde žive dok ih ne udomimo, ali stalno će nam dolaziti nove. Kada uzmemo mace, prvo budu izolovane nekoliko dana dok se očiste od unutrašnjih i spoljnih parazita i testovima utvrdi da su zdrave i spremne za upoznavanje sa macama koje već tu žive“, kaže Vanja.
Privrženost mačkama
Privrženost mačkama za Vanju nije novost.
„To sam osetila još u detinjstvu. Uvek sam imala saosećanje sa macama jer su jako ugrožene, mnogo pate na ulicama. Često se dešava da mačići uginu od bolesti, gladi... Zapravo, više od sedamdeset odsto mačića ugine na ulicama. Činjenica je i da se mace brzo razmnožavaju, i do četiri puta godišnje“, govori Vanja.
Antistres kafić je otvorila i da bi promovisala udomljavanje napuštenih životinja, ali i osvestila društvo o problemu koji se, smatra, različitim akcijama može ublažiti.
„Ljudima se čini da macama nije potrebna pomoć, da su one snalažljive, ali to uopšte nije tako. Mi samo ne vidimo šta je njima sve potrebno i šta im sve fali. Zbog toga sam došla na ovu ideju“, dodaje Vanja.
Sigurno je da su mace u ovom kafiću voljene i mažene. Vrata su otvorena četvrtkom, petkom i subotom od 16 do 22 sata, kada svako može uživati u društvu mačaka. U ovo prihvatilište na Obilićevom vencu svraćaju i deca i odrasli, svi podjednako oduševljeni Vanjinom idejom.
Donacije po želji
„Kažu da je ovo za njih antistres terapija i da se kod nas napune pozitivnom energijom. Želela sam i da svima bude priuštivo i zato svako može da donese donaciju po želji, ili novčanu ili u vidu hrane, peska - ko koliko može, ko koliko želi. I da mace mogu lepo da se provedu jer i one uživaju sa ljudima. Zaista vole da se igraju i maze“, kaže Vanja.
Novac se može uplatiti i preko računa u opisu profila Udruženja „Azra“ na Instagramu i TikToku. Novčane donacije nisu potrebne samo za hranu, već i za pesak, tablete za čišćenje od parazita, veterinarske preglede, kastracije i sterilizacije, vakcine i lečenja.
Mace zasada borave u samom kafiću, ali će uskoro u podrumu imati i specijalne karantin-sobe za boravak pre dovođenja u društvo drugih mačaka i oporavak posle sterilizacije ili drugih veterinarskih zahvata.
„Dobrodošli su nam i volonteri jer sam trenutno sama u ovome, tako da bi mi pomoć veoma značila, makar i da neko obiđe mace dok sam ja na poslu“, dodaje Vanja.