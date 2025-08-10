Više od sat vremena, na trgovima Prištine, glavnog grada Kosova, vijorile su se palestinske zastave, poruke i pozivi na mir za palestinski narod.
Stotine građana okupljenih u Prištini, muškaraca, žena, djece i starijih osoba, pridružili su se glasovima građana iz raznih evropskih i svjetskih prijestolnica za mir u Palestini.
Građani u Prištini osudili su nasilje i teror nad palestinskim narodom, tražeći mir, spokoj i stabilnost za njih.
Neki od onih su izjavili da su došli na trgove da se suprotstave sistematskom istrebljenju u Palestini, protiv nepravde koja negira pravo na život i ljudsko dostojanstvo.
"Mi, kao narod, također smo iskusili i znamo šta je bol. I mi smo prošli kroz vremena kada se naši glasovi nisu čuli", naglasio je jedan od demonstranata.
Pored skandiranja "Sloboda za Palestinu", na sredini trgova razvijena je velika palestinska zastava, okružena fotografijama na kojima se vidi tragedija u Gazi, ljudi koji nose žrtve i onih koji su izuzetno fizički oslabljeni glađu.
Također, simbolično, na zastavu su postavljene i neke dječje igračke, kako bi se ukazalo na žrtve među djecom.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog smrtonosnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.300 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata u enklavi.