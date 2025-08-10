Više od sat vremena, na trgovima Prištine, glavnog grada Kosova, vijorile su se palestinske zastave, poruke i pozivi na mir za palestinski narod.

Stotine građana okupljenih u Prištini, muškaraca, žena, djece i starijih osoba, pridružili su se glasovima građana iz raznih evropskih i svjetskih prijestolnica za mir u Palestini.

Građani u Prištini osudili su nasilje i teror nad palestinskim narodom, tražeći mir, spokoj i stabilnost za njih.

Neki od onih su izjavili da su došli na trgove da se suprotstave sistematskom istrebljenju u Palestini, protiv nepravde koja negira pravo na život i ljudsko dostojanstvo.

"Mi, kao narod, također smo iskusili i znamo šta je bol. I mi smo prošli kroz vremena kada se naši glasovi nisu čuli", naglasio je jedan od demonstranata.