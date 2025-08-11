TÜRKİYE
Erdogan: UN treba ozbiljnu reformu kako bi ispunio povjerene mu dužnosti
"Naša je zajednička odgovornost da UN postane platforma koja predstavlja globalnu pravdu pred zločinima nad Palestincima", poručio je turski predsjednik.
Naglasio je da treba poduzeti odlučne korake, s istom odlučnošću koju su imali osnivači ove organizacije prije 80 godina. / AA
11 August 2025

U povodu 80. godišnjice osnivanja Ujedinjenih nacija, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak, u video-poruci, da je jasno kako je UN-u potrebna ozbiljna reforma kako bi nastavio ispunjavati svoje povjerene dužnosti.

„Naša je zajednička odgovornost da Ujedinjene nacije postanu platforma koja predstavlja globalnu pravdu pred zločinima počinjenim nad Palestincima“, poručio je Erdogan.

Naglasio je da treba poduzeti odlučne korake, s istom odlučnošću koju su imali osnivači ove organizacije prije 80 godina, kako bi se UN ojačao i osposobio za ponovno uspostavljanje globalnog mira, blagostanja, međusobnog povjerenja i solidarnosti, te kako bi se takav UN prenio u budućnost.

Erdogan je potvrdio podršku Turkiye svim reformskim inicijativama, uključujući i UN 80 Inicijativu pokrenutu pod vodstvom generalnog sekretara. Dodao je da je Ankara odlučna aktivno učestvovati u naporima za transformaciju UN-a u učinkovitiju, efikasniju i finansijski snažniju strukturu.

Podsjetio je na višegodišnji turski poziv za reformu Vijeća sigurnosti UN-a, rekavši: „Ponovo ističemo naš slogan ‘Svijet je veći od pet’ utemeljen na reformi Vijeća sigurnosti UN-a i poručujemo: ‘Pravedniji svijet je moguć.’“

„Pozivam države članice da odmah poduzmu korake kojima će vratiti UN-u status nade čovječanstva“, naglasio je turski predsjednik.

Erdogan je također čestitao UN-u 80. godišnjicu, podsjećajući da je Turkiye jedna od zemalja osnivača i da je ova organizacija od 1945. postigla značajne uspjehe u osiguravanju globalnog mira i sigurnosti te promicanju međunarodne saradnje.


