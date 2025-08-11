U povodu 80. godišnjice osnivanja Ujedinjenih nacija, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u ponedjeljak, u video-poruci, da je jasno kako je UN-u potrebna ozbiljna reforma kako bi nastavio ispunjavati svoje povjerene dužnosti.

„Naša je zajednička odgovornost da Ujedinjene nacije postanu platforma koja predstavlja globalnu pravdu pred zločinima počinjenim nad Palestincima“, poručio je Erdogan.

Naglasio je da treba poduzeti odlučne korake, s istom odlučnošću koju su imali osnivači ove organizacije prije 80 godina, kako bi se UN ojačao i osposobio za ponovno uspostavljanje globalnog mira, blagostanja, međusobnog povjerenja i solidarnosti, te kako bi se takav UN prenio u budućnost.

Erdogan je potvrdio podršku Turkiye svim reformskim inicijativama, uključujući i UN 80 Inicijativu pokrenutu pod vodstvom generalnog sekretara. Dodao je da je Ankara odlučna aktivno učestvovati u naporima za transformaciju UN-a u učinkovitiju, efikasniju i finansijski snažniju strukturu.