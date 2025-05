Godišnje muslimansko hodočašće hadž je pred vratima – i dok se hodočasnici širom svijeta pripremaju za putovanje u Saudijsku Arabiju, jedna stvar je svima na umu: koliko će vrućina biti jaka ove godine i šta se može učiniti da se ona uspješno podnese?

Prema zvaničnim saudijskim podacima, prošle godine je tokom hadža zabilježeno otprilike 1.300 smrtnih slučajeva.

Hadž je jedan od pet stubova islama i svi muslimani koji imaju sredstava moraju ga obaviti barem jednom u životu. Njegovo vrijeme određeno je islamskim lunarnim kalendarom, koji se svake godine pomjera naprijed po gregorijanskom kalendaru.

Tokom četiri dana, milioni vjernika obavljaju niz rituala, koji kulminiraju Danom Arefata – duhovnim vrhuncem hadža – kada se hodočasnici okupljaju na planini Arefat, mjestu posljednjeg obraćanja poslanika Muhammeda.

Ove godine, saudijske vlasti su najavile da će Dan Arafata biti 5. juna, a zatim Kurban-bajram 6. juna.

Godinama se rituali hadža poklapaju sa sparnim saudijskim ljetom. Prošlogodišnje hodočašće zabilježilo je porast temperatura na 51,8°C, što je doprinijelo više od hiljadu smrtnih slučajeva.

Saudijska novinska agencija, pozivajući se na Nacionalni centar za meteorologiju, prognozirala je vruće do ekstremno vruće vrijeme na svetim mjestima ove godine, s najvišim temperaturama između 40°C i 47°C, najnižim od 27°C do 32°C i vlažnošću zraka u rasponu od 15 do 60 posto.

Studija iz 2019. godine objavljena u Geophysical Research Letters, naučnom časopisu o geonaukama, upozorila je da bi se, zbog klimatskih promjena i perioda hadža, hodočasnici mogli suočiti s nivoima toplotnog udara "ekstremnog praga opasnosti" između 2047. i 2052. godine, te 2079. i 2086. godine.

Zašto toplotni udar postaje smrtonosan

Smrtni slučajevi povezani s toplotnim udarom tokom hadža rijetko su rezultat jednog faktora, rekao je za TRT World dr. Imran Afzal, ljekar iz Pakistana s više od 35 godina iskustva.

„To je opasna mješavina - ekstremnih vrućina, fizičkog naprezanja, hroničnih stanja poput dijabetesa ili hipertenzije - i, što je ključno, kašnjenja u prepoznavanju simptoma i traženju pomoći.“

Kada tjelesna temperatura prebrzo poraste, sposobnost tijela da se ohladi se isključuje, što dovodi do otkazivanja više organa.

U okruženju visoke gustoće naseljenosti i visokog stresa tokom hadža, iscrpljenost može brzo eskalirati u toplotni udar.

„Mnogi hodočasnici se bore s nelagodom zbog snažnog duhovnog nagona da završe svoje rituale. Ali to može dovesti do fatalnih kašnjenja“, rekao je.

Kako se hodočasnici mogu zaštititi

Iako saudijska vlada osigurava stanice za vodu, zasjenjene staze i sisteme za prskanje, teret zaštite također pada na hodočasnike, posebno starije osobe i djecu, koji su najviše izloženi riziku.

Dr. Afzal preporučuje održavanje hidratacije, korištenje kišobrana ili šešira širokog oboda, nanošenje kreme za sunčanje, odmor između rituala u zasjenjenim područjima, izbjegavanje posta po ekstremnim vrućinama, putovanje u grupama i prethodno planiranje lijekova sa zdravstvenim radnikom.

„Priprema nije samo fizička - ona je medicinska“, rekao je. „Hodočasnici s hroničnim bolestima trebaju jasnu strategiju prije nego što krenu.“

Kada se vjera susreće s fizičkim ograničenjima

Za mnoge je hadž duhovno putovanje života - a s njim dolazi i impuls da se podnese bol kao dio žrtve. Ali pomicanje vlastitih fizičkih granica može biti smrtonosno.

„Ovo je vrlo stvaran izazov“, rekao je dr. Afzal za TRT World.

„Islam pridaje veliku važnost očuvanju života i zdravlja. Izdržljivost ne znači ignorisanje upozoravajućih zdravstvenih znakova. Održavanje tempa, konsultacije s ljekarom prije putovanja i osluškivanje vlastitog tijela nisu znaci slabosti.“

Slučaj koji je zamalo završio kobno

Iako dr. Afzal nije bio raspoređen u Saudijskoj Arabiji prošle godine, konsultovao se na daljinu s porodicama ranjivih hodočasnika. Jedan slučaj se istakao: stariji dijabetičar se onesvijestio od toplotne iscrpljenosti nakon što je satima hodao bez jela i pića.

Preskočio je doručak i nije se dovoljno hidrirao. „Srećom, na vrijeme je odveden u medicinsku stanicu i stabilizovan - ali moglo je završiti sasvim drugačije“, rekao je.

Šta Saudijska Arabija radi po ovom pitanju?

Kao odgovor na ekstremne vrućine koje se očekuju tokom hadža 2025. godine, saudijske vlasti izgleda imaju sve pod kontrolom. Zasjenjena mjesta za odmor i sistemi za hlađenje, klimatizirani šatori i nosivi monitori toplote, bijele ceste koje smanjuju toplotu, aranžmani za distribuciju vode i kišobrana i skraćene džuma-namaze su neka od njihovih rješenja.

Saudijsko ministarstvo zdravstva također aktivno objavljuje savjete na X-u kako bi se izbjegla toplotna iscrpljenost.

Dali su savjete o tome šta spakovati i o potrebnim vakcinama, pored savjeta za pacijente s problemima sa srcem, bubrezima i astmom, te osobe s dijabetesom.

Šejh dr. Abdulrahman al-Sudais, šef Odjela za vjerske poslove u Velikoj džamiji i Poslanikovoj džamiji, naredio je skraćivanje propovijedi petkom i molitvi tokom sezone hadža, izvijestila je Saudijska novinska agencija.

Mjera ima za cilj smanjenje opterećenja vjernika, posebno starijih osoba i onih u gužvi, te uključuje minimiziranje čekanja između poziva na molitvu i hutbi.

U četvrtak je Gulf News izvijestio da je Saudijska Arabija otkrila pješačku stazu od 4 km koja hladi do planine Arafat, s popločanim površinama koje reflektiraju sunce i gumenim asfaltom kako bi se poboljšala udobnost starijih i hodočasnika s invaliditetom.

Inicijativa također uključuje zeleni koridor sa sistemima za maglu i fontanama za vodu.

Saudijska Arabija je čak rasporedila 11 zračnih ambulantnih vozila, 900 kopnenih ambulantnih vozila i više od 7.500 bolničara na ključnim mjestima hodočašća, uz uspostavljanje 71 stanice prve pomoći i tri poljske bolnice.

Ovo je potvrdio ministar zdravstva zemlje, Fahd al-Jalajel, prema drugom izvještaju u Gulf Newsu.

Saudijska vlada, rekao je, povećala je kapacitet kreveta za sezonu hadža za 60 posto u odnosu na prošlu godinu.

Ministar je naglasio hidrataciju, zaštitu od sunca i upravljanje gužvom te je pozvao hodočasnike da nose maske, kreću se u grupama i prijave svaku bolest.

Ali to nije sve.

Praćenje zdravlja u stvarnom vremenu tokom hadža poboljšava se korištenjem pametnih senzora i alata umjetne inteligencije od strane Saudijske uprave za podatke i umjetnu inteligenciju (SDAIA), vladine agencije.

Hodočasnici u kritičnom stanju povezani su sa SEHA virtuelnom bolnicom - najvećom na svijetu - radi kontinuirane njege. SEHA aplikacija također omogućava daljinske konsultacije i kućnu njegu, smanjujući potrebu za putovanjem usred ekstremne vrućine i gužve.

Samo s dozvolama

Osim zdravstvenih i infrastrukturnih mjera, Saudijska Arabija jača svoj sistem dozvola kako bi smanjila rizike povezane s vrućinom tokom hadža.

Ministarstvo hadža i umre stalno naglašava da će ove godine samo hodočasnicima s važećim dozvolama biti dozvoljeno obavljanje hadža – što je potez usmjeren na smanjenje prenatrpanosti i osiguranje sigurnijih uvjeta usred porasta temperatura.