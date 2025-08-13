Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, nakon sastanka s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom u Beogradu, kako je Austrija veoma važna zemlja za Srbiju i kako može uvijek računati na podršku Austrije na evropskom putu.

"Moram da kažem da je bundeskancelar Chistian Stocker izrazio želju za većim usaglašavanjem na spoljnopolitičkom planu Srbije. Ja sam dao sve od sebe da objasnim poziciju Srbije i još jedanput izražavam ogromnu zahvalnost kancelaru što je danas u Beogradu", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka.

Prema njegovim riječima, s kancelarom je razgovarao i o migratornim kretanjima, u čemu postoji odlična saradnja MUP-a i da očekuje da će to dobro da funkcioniše i u narednom periodu, iako od jeseni očekuje značajno pogoršanje na svim našim južnim granicama i novi dolazak migrantskih struktura.

"Ali verujem da uz podršku prijatelja, značajnu pomoć i Budimpešte i Beča, ali i drugih evropskih partnera možemo da sačuvamo, rekao bih, i Evropu", rekao je Vučić.

Podrška i pomoć

Predsjednik Srbije izjavio je da od Austrije Srbija "uvijek ima podršku i pomoć na evropskom putu".

"Razgovarali smo o reformi u oblasti vladavine prava do neophodnosti dijaloga s Prištinom kao jedinom mogućem načinu za prelaženje napetosti i kriza koje postoje", kazao je Vučić.

Kako je dodao, istovremeno su ukazali na neophodnost očuvanja mira i stabilnosti u cijelom regionu.

"Verujem da uvijek, kao što smo imali do sada, na našem evropskom putu možemo da imamo značajnu podršku naših austrijskih prijatelja", kazao je Vučić.

Vučić je naveo da je od Stockera dobio u pisanoj formi pismo koje je potpisao kancelar, a kojim se potvrđuje učešće Austrije na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu.

"Austrija je veoma važna zemlja za Srbiju. Ona je treći investitor, nakon Kine i Holandije, a iza su Njemačka, Rusija i svi ostali. Hvala Austriji na tome što je ulagala veliki novac u našu zemlju", kazao je Vučić.