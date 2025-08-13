Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, nakon sastanka s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom u Beogradu, kako je Austrija veoma važna zemlja za Srbiju i kako može uvijek računati na podršku Austrije na evropskom putu.
"Moram da kažem da je bundeskancelar Chistian Stocker izrazio želju za većim usaglašavanjem na spoljnopolitičkom planu Srbije. Ja sam dao sve od sebe da objasnim poziciju Srbije i još jedanput izražavam ogromnu zahvalnost kancelaru što je danas u Beogradu", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka.
Prema njegovim riječima, s kancelarom je razgovarao i o migratornim kretanjima, u čemu postoji odlična saradnja MUP-a i da očekuje da će to dobro da funkcioniše i u narednom periodu, iako od jeseni očekuje značajno pogoršanje na svim našim južnim granicama i novi dolazak migrantskih struktura.
"Ali verujem da uz podršku prijatelja, značajnu pomoć i Budimpešte i Beča, ali i drugih evropskih partnera možemo da sačuvamo, rekao bih, i Evropu", rekao je Vučić.
Podrška i pomoć
Predsjednik Srbije izjavio je da od Austrije Srbija "uvijek ima podršku i pomoć na evropskom putu".
"Razgovarali smo o reformi u oblasti vladavine prava do neophodnosti dijaloga s Prištinom kao jedinom mogućem načinu za prelaženje napetosti i kriza koje postoje", kazao je Vučić.
Kako je dodao, istovremeno su ukazali na neophodnost očuvanja mira i stabilnosti u cijelom regionu.
"Verujem da uvijek, kao što smo imali do sada, na našem evropskom putu možemo da imamo značajnu podršku naših austrijskih prijatelja", kazao je Vučić.
Vučić je naveo da je od Stockera dobio u pisanoj formi pismo koje je potpisao kancelar, a kojim se potvrđuje učešće Austrije na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu.
"Austrija je veoma važna zemlja za Srbiju. Ona je treći investitor, nakon Kine i Holandije, a iza su Njemačka, Rusija i svi ostali. Hvala Austriji na tome što je ulagala veliki novac u našu zemlju", kazao je Vučić.
Dodao je da ono gdje ima prostora za napredak jeste trgovinska saradnja.
"Naše usluge su na relativno visokom nivou, ali naša trgovinska saradnja od oko milijardu i 783 miliona evra iz 2024. godine, vjerujemo da može da bude još bolja, još veća i siguran sam da će to doprinijeti i daljem unapređenju svih ukupnih, posebno političkih odnosa između Beča i Beograda", kazao je Vučić.
Dodao je da je današnji susret bio je i prilika da se razgovara o temama od značaja za političku i sigurnosnu situaciju u regionu, ali i daljem jačanju odnosa između Srbije i Austrije.
Zaštititi regiju od pokušaja destabilizacije
Austrijski kancelar Stocker, s druge strane, rekao je da je Austrija treći po veličini investitor u Srbiji, gdje posluje preko 800 austrijskih preduzeća koje obezbjeđuju oko 25.000 radnih mjesta.
"To partnerstvo želimo na današnji dan da produbimo, a tome služi i potpis na ovom sporazumu, na ovoj deklaraciji koji smo stavili na dokument. S tim u vezi me veoma raduje što smo ovim dokumentom pokrenuli jačanje privredne saradnje, a to se tiče najviše oblasti vodene snage i biomase, ali i telekomunikacija, prerade otpadnih voda, infrastrukture i logistike transporta", rekao je Stocker.
Poručio je da je to što se Expo prvi put 2027. održava na Zapadnom Balkanu važan potencijal za budućnost cijele regije i da mu je veliko zadovoljstvo što je potvrdio austrijsko učešće na tom događaju.
Osvrnuo se i na stabilnost i sigurnost regije Zapadnog Balkana.
"U svjetlu ruskog napada i rata u Ukrajini, stabilnost na Zapadnom Balkanu je suštinski važna za Evropsku uniju i za Austriju. Utoliko mi je važnije da spomenem da sve zemlje na Zapadnom Balkanu pripadaju evropskoj porodici i bitno je i da se regija zaštiti od pokušaja destabilizacije i da se osnovi stubovi EU, ljudska prava, sloboda govora i demokratski suživot prenesu i spolja", naveo je Stocker.
Kancelar Stocker i premijer Srbije Đuro Macut su, u prisustvu predsjednika Vučić, ranije danas potpisati i zajedničku deklaraciju o daljem produbljivanju ekonomskih odnosa Srbije i Austrije.