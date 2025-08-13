Cirkulacija visokoobrazovanih pojedinaca i stručne radne snage jedan je od ključnih pokretača savremenih globalnih tokova. Iako se na prvi pogled može činiti kao neutralan proces razmjene znanja i vještina, u praksi ovaj proces često proizvodi izrazito asimetrične posljedice koje ostavljaju dugoročne tragove. Dobitak jedne zemlje često znači gubitak za drugu. Kada visokoobrazovani pojedinci napuštaju svoju matičnu sredinu, zajednica iz koje potiču gubi važan razvojni potencijal, što može dovesti do osjećaja kolektivne stagnacije i društvene depresije. Nasuprot tome, zemlje koje su razvile efikasne mehanizme za prihvat i integraciju stručnjaka iz inostranstva, najčešće one sa stabilnim institucijama i razvijenim ekonomijama, ovim putem ostvaruju kontinuiran priliv potrebnih resursa za unapređenje razvojnih strategija. Drugim riječima, dok jedni gube dragocjen društveni i razvojni potencijal, drugi ga pretvaraju u trajni izvor napretka, osnažujući vlastite strategije rasta novim prilivima ljudskih resursa.

Kada mozgovi odlaze

U takvoj raspodjeli dobitaka i gubitaka Bosna i Hercegovina se, naročito od devedesetih godina, sve čvršće pozicionirala na onoj strani globalnih migracijskih tokova na kojoj odliv daleko nadmašuje priliv. Raspad Jugoslavije i agresija na BiH dodatno su učvrstili taj položaj, ostavljajući zemlju bez mogućnosti da u tranzicijskom periodu popuni politički, institucionalni i društveni vakuum nastao raspadom socijalističkog poretka. Umjesto postepene demokratizacije i društvene konsolidacije, zemlja se suočila s razornim oblikom društvenog nasilja poznatim kao sociocid. Za razliku od genocida, koji podrazumijeva fizičko uništenje određene grupe, sociocid se manifestira kroz sistematsko razaranje društvene kohezije, institucionalnog poretka i kolektivnog identiteta. U bh. kontekstu, to je rezultiralo gubitkom povjerenja u zajednički život, urušavanjem obrazovnog i naučnoistraživačkog sistema, te je u konačnici podstaklo intenzivniji egzodus intelektualne elite i onemogućilo stvaranje ambijenta koji bi motivisao ostanak, razvoj i povratak visokoobrazovanih pojedinaca.

Međutim, ovakvo pozicioniranje nije bilo svojstveno samo Bosni i Hercegovini. Teoretičari su širi prostor Balkana iznova otkrili tih devedesetih godina prošlog stoljeća, kada se pred njihovim očima pojavila slika dramatičnog raspada kompleksnog sistema usred evropskog kontinenta. Komentari i konceptualni okviri koji su pratili tu sliku doprinijeli su dodatnoj stigmatizaciji Balkana kao prostora koji se nikada nije uspio uklopiti u globalne tokove i napredak moderne civilizacije. Dok je pojam „balkanizacije“ početkom dvadesetog stoljeća ušao u literaturu kao simbol političke fragmentacije i podjele na neprijateljske, međusobno zavađene jedinice, iz istog stoljeća izašao je uz Baumanov koncept „balkanizacije ljudskog suživota“. U tom kontekstu, Balkan više nije bio samo politički projekt, već i metafora nove društvene dinamike u nesigurnoj atmosferi modernog života, gdje je „Balkanac“, neovisno o mjestu odrastanja ili boravka, stranac zalutao u vremenu i prostoru, te moderna individua koja druge oko sebe doživljava prvenstveno kao prijetnju, rivala i konkurenciju.

Nemoguće je očekivati da slika takvog „Balkanca“, kakvog su i teoretičari izvana prepoznali, može iznutra proizvesti vjeru u prosperitetnu budućnost. U toj slici značajnu ulogu ima ono što neki autori nazivaju „skrivenom agendom“ – nevidljiva, ali duboko ukorijenjena matrica koja, bez izričite namjere, putem obrazovanja, medija i svakodnevnih društvenih praksi oblikuje stavove i očekivanja građana. U balkanskom kontekstu, takva matrica nerijetko generira odbojnost prema vlastitom porijeklu i sredini. Najranjiviji na tu vrstu društvene klime jesu upravo visokoobrazovani i radno sposobni pojedinci koji, suočeni kako izvana tako i iznutra sa simboličkim porukama manje vrijednosti, izlaz pronalaze u odlasku. U globalnim tokovima migracije znanja to rezultira jednosmjernim odlivom mozgova, pri čemu zemlje porijekla gube najvitalniji kadar, dok razvijenija društva istovremeno profitiraju prilivom obrazovane i kvalifikovane radne snage.

Kada mozgovi dolaze

Ipak, ova neravnoteža nije proizvod isključivo savremenih procesa globalizacije. Historija pokazuje da su obrasci odliva i priliva mozgova duboko ukorijenjeni i da su se, primjerice, u BiH javljali mnogo prije kraja dvadesetog stoljeća. Jedan od najupečatljivijih primjera potiče iz austrougarskog perioda, kada je organiziran i društveno značajan priliv stručnjaka postao sastavni dio šire strategije modernizacije društva. Znanje, administrativne prakse i tehnički kapaciteti pristizali su iz različitih dijelova Monarhije, ostavljajući dubok trag u razvoju upravnog aparata, obrazovnog sistema i urbane infrastrukture. U sklopu te kolonijalne strategije, u BiH su dolazili visokoobrazovani administrativni, tehnički i vojni kadrovi, pretežno iz Hrvatske, Austrije, Češke i Mađarske. Oni su činili jezgro novoformirane birokratije, a uporedo s povećanjem broja administrativnih službenika sa 120 na 9.500, unijeli su duboke promjene u društvo. Svojim kulturnim i intelektualnim pečatom usmjerili su ga ka određenom civilizacijskom obrascu, čije naslijeđe i danas ostavlja trag u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine.

Posmatrano iz ove perspektive, austrougarski primjer pokazuje da migracije visokoobrazovanih i kvalificiranih kadrova nikada nisu samo puka posljedica individualnih izbora, nego rezultat jasno oblikovanih političkih i ekonomskih strategija. Planski „uvoz mozgova“ početkom dvadesetog stoljeća odvijao se u društvu koje je bilo izuzetno ranjivo i pogođeno kolektivnom depresijom zbog naglog raskida višestoljetnih veza s posustalim Osmanskim Carstvom. Upravo ta kombinacija institucionalnog vakuuma i osjećaja historijske dezorijentiranosti otvorila je prostor za snažan vanjski uticaj, koji je oblikovao društvene obrasce i političke strukture mnogo dublje nego što bi to bilo moguće u stabilnijim okolnostima. Kasniji masovni „izvoz mozgova“ odvijao se u okolnostima koje su, iako historijski i politički različite, nosile slične obrasce ranjivosti, uz duboku institucionalnu krizu i kolektivni osjećaj dezorijentiranosti. Stoga je primjer BiH posebno zanimljiv jer u svojoj modernoj historiji svjedoči i masovnom prilivu i masovnom odlivu mozgova, oba puta u kontekstu duboke društveno-političke krize.

Bitka za mozgove

Globalna polarizacija savremenog svijeta ocrtava jasne konture poretka u kojem, umjesto industrijske potrage za fizičkom radnom snagom, ključni resurs postaju tehnologija, inovacije i informacije. Na jednom polu nalazi se „balkanizacija“ – simbol fragmentacije, dugotrajne nestabilnosti i urušavanja zajedničkih projekata; na drugom „kalifornikacija“ – paradigma kulturnog, ekonomskog i tehnološkog širenja koja ranjivosti prvog pola pretvara u vlastitu prednost. Drugim riječima, ljudski mozgovi su postali jedan od primarnih društveno-ekonomskih produkata razmjene između „balkaniziranih“ i „kaliforniciziranih“ polova svijeta. U tom kontekstu „američki san“ funkcionira kao pažljivo oblikovan odgovor na noćnu moru postjugoslavenskog prostora, nudeći narativ profesionalnog ostvarenja i globalne pripadnosti. Kako bi taj san postao dostižan, zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Njemačke razvile su specijalizirane imigracijske programe za visokoobrazovane stručnjake, naročito u IT, STEM i zdravstvenom sektoru. Vizni modeli poput H-1B, Express Entry ili Plave karte predstavljaju mehanizme koji osiguravaju brzu adaptaciju, efikasnu integraciju i maksimalno iskorištavanje potencijala tih pojedinaca u novim društvima.