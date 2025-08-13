TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Sirijski ministar vanjskih poslova doputovat će u posjetu Turkiye
Ankara potvrdila posjetu Asaada Hassana Al-Shaibanija 13. augusta, bez detalja o dnevnom redu.
Sirijski ministar vanjskih poslova doputovat će u posjetu Turkiye
"Asaad Hassan Al-Shaibani, ministar vanjskih poslova Sirije, posjetit će Tursku 13. augusta 2025. godine", saopćilo je Ministarstvo. / Reuters
13 August 2025

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad Hassan Al-Shaibani posjetit će Turkiye u srijedu, objavilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova u službenom saopćenju.

"Asaad Hassan Al-Shaibani, ministar vanjskih poslova Sirije, posjetit će Turkiye 13. augusta 2025. godine", saopćilo je Ministarstvo, bez daljnjih detalja o dnevnom redu.

Preporučeno

Posjeta dolazi usred regionalnih diplomatskih aktivnosti i pojačanih diskusija o sigurnosnim, humanitarnim i političkim pitanjima koja se tiču Sirije i njenih susjeda.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us