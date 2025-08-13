13 August 2025
Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad Hassan Al-Shaibani posjetit će Turkiye u srijedu, objavilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova u službenom saopćenju.
"Asaad Hassan Al-Shaibani, ministar vanjskih poslova Sirije, posjetit će Turkiye 13. augusta 2025. godine", saopćilo je Ministarstvo, bez daljnjih detalja o dnevnom redu.
Posjeta dolazi usred regionalnih diplomatskih aktivnosti i pojačanih diskusija o sigurnosnim, humanitarnim i političkim pitanjima koja se tiču Sirije i njenih susjeda.