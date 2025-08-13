Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad Hassan Al-Shaibani posjetit će Turkiye u srijedu, objavilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova u službenom saopćenju.

"Asaad Hassan Al-Shaibani, ministar vanjskih poslova Sirije, posjetit će Turkiye 13. augusta 2025. godine", saopćilo je Ministarstvo, bez daljnjih detalja o dnevnom redu.