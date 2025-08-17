Još sedam Palestinaca, među njima dvoje djece, umrlo je od pothranjenosti i gladi u blokiranom Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, saopćio je u nedjelju zdravstveni zvaničnik.

Novim smrtnim slučajevima, broj žrtava povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao je na 258, uključujući 110 djece, izjavio je Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, putem američke društvene mreže X.

Od 2. marta izraelske vlasti potpuno su zatvorile sve granične prijelaze prema Gazi, čime su stvoreni uslovi nalik gladi za 2,4 miliona stanovnika.