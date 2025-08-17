RAT PROTIV GAZE
Novim smrtnim slučajevima, broj žrtava povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao je na 258, uključujući 110 djece, izjavio je Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze.
17 August 2025

Još sedam Palestinaca, među njima dvoje djece, umrlo je od pothranjenosti i gladi u blokiranom Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, saopćio je u nedjelju zdravstveni zvaničnik.

Novim smrtnim slučajevima, broj žrtava povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao je na 258, uključujući 110 djece, izjavio je Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, putem američke društvene mreže X.

Od 2. marta izraelske vlasti potpuno su zatvorile sve granične prijelaze prema Gazi, čime su stvoreni uslovi nalik gladi za 2,4 miliona stanovnika.

Izrael je od oktobra 2023. ubio 61.900 Palestinaca u brutalnom napadu na Gazu. Vojna kampanja razorila je teritoriju i dovela je na ivicu masovne gladi.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Protiv Izraela se vodi i postupak za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u Pojasu Gaze.

