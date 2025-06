Sjedinjene Američke Države vjeruju da prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina o odmazdi protiv Ukrajine zbog napada dronovima prošlog vikenda još nisu u potpunosti realizirane i da će vjerovatno uključivati značajan, višestrani udar, izjavili su američki zvaničnici.

Vrijeme potpune ruske reakcije još uvijek nije jasno, a jedan izvor je naveo da se očekuje u roku od nekoliko dana. Drugi američki zvaničnik izjavio je da će odmazda vjerovatno uključivati različite vrste zračnih sposobnosti, uključujući rakete i dronove.

Zvaničnici su govorili pod uslovom anonimnosti. Nisu iznijeli detalje o očekivanim ruskim metama niti su elaborirali obavještajne podatke. Prvi zvaničnik je rekao da će napad Moskve biti "asimetričan", što znači da pristup i ciljevi neće odražavati ukrajinski napad prošlog vikenda na ruske vojne avione.

Rusija je u petak pokrenula intenzivan napad raketama i dronovima na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, a rusko Ministarstvo odbrane izjavilo je da je napad na vojne i vojnim ciljevima povezane mete bio odgovor na ono što su nazvali ukrajinskim "terorističkim aktima" protiv Rusije.

Međutim, američki zvaničnici vjeruju da potpuni ruski odgovor tek treba da uslijedi. Zapadni diplomatski izvor izjavio je da, iako je ruski odgovor možda započeo, vjerovatno će se intenzivirati udarima na simbolične ukrajinske mete poput vladinih zgrada, kako bi poslali jasnu poruku Kijevu.

Drugi, visoki zapadni diplomata, predviđa daljnji razorni napad Moskve. "Bit će ogroman, brutalan i neumoljiv," rekao je diplomata. "Ali Ukrajinci su hrabar narod."

Ruske i ukrajinske ambasade u Washingtonu, kao ni Bijela kuća, nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Operacija 'Paukova mreža'

Michael Kofman, stručnjak za Rusiju pri Carnegie Endowment for International Peace, izjavio je da očekuje kako bi Moskva mogla pokušati kazniti ukrajinsku domaću sigurnosnu agenciju, SBU, zbog njene uloge u napadu prošlog vikenda. Kako bi poslali poruku, Rusija bi mogla upotrijebiti balističke rakete srednjeg dometa za napad, rekao je.

"Najvjerovatnije će pokušati uzvratiti na sjedište SBU-a ili druge regionalne obavještajne administrativne zgrade," dodao je Kofman, napominjući da bi Rusija također mogla ciljati ukrajinske centre za proizvodnju odbrambene opreme.

Ipak, Kofman je sugerirao da su ruske opcije za odmazdu možda ograničene jer već ulažu značajan dio svoje vojne moći u Ukrajinu. "Generalno, sposobnost Rusije da značajno eskalira napade u odnosu na ono što već rade — i pokušavaju raditi tokom proteklog mjeseca — prilično je ograničena," rekao je.

Kijev navodi da je u nedjeljnom smjelom napadu korišteno 117 bespilotnih letjelica lansiranih duboko iz ruske teritorije u operaciji kodnog naziva "Paukova mreža".

Sjedinjene Države procjenjuju da je pogođeno do 20 vojnih aviona — otprilike polovina broja koji je procijenio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski — dok je oko 10 aviona uništeno.

Ruska vlada je u četvrtak negirala da su bilo koji avioni uništeni i izjavila da će šteta biti popravljena, ali ruski vojni blogeri su govorili o gubitku ili ozbiljnom oštećenju oko desetak aviona, uključujući one sposobne za nošenje nuklearnog oružja.

Napadi, pripremani 18 mjeseci i izvedeni dronovima prokrijumčarenim blizu baza u kamionima, zadali su snažan simboličan udarac Rusiji, koja je tokom rata u Ukrajini često podsjećala svijet na svoju nuklearnu moć.

Putin je u telefonskom razgovoru s predsjednikom Donaldom Trumpom u srijedu izjavio da će Moskva morati odgovoriti na napad, rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Trump je kasnije rekao novinarima da "to vjerovatno neće biti lijepo". "Ne sviđa mi se. Rekao sam: 'Nemojte to raditi. Ne biste trebali to raditi. Trebali biste prestati'," rekao je Trump o svom razgovoru s Putinom. "Ali, opet, ima puno mržnje."