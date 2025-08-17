Najmanje 13 Palestinaca ubijeno je u nedjelju u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze.

Medicinski izvor iz baptističke bolnice Al-Ahli u gradu Gazi rekao je za Anadolu da je sedam Palestinaca ubijeno, a više drugih ranjeno u izraelskom napadu dronom.

Svjedoci su naveli da je udar izveden na grupu civila okupljenih u dvorištu bolnice.

Drugi izvor iz Ministarstva zdravstva Gaze potvrdio je da je izraelska vatra usmrtila jednog mladog Palestinca u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi.

Na jugu Pojasa Gaze, izvor iz Medicinskog kompleksa Nasser u Khan Younisu rekao je da su tri Palestinca poginula, a više ih je ranjeno u izraelskom granatiranju kod područja Morag.

U centralnoj Gazi, izvor iz bolnice Al-Aqsa naveo je da je izraelski dron gađao grupu civila u mjestu Al-Bassa, zapadno od Deir al-Balaha, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više ih ranjeno.

Dodao je da je jedan Palestinac ubijen kada je izraelska vojska pogodila njegovu kuću u izbjegličkom kampu Nuseirat.