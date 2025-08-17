Najmanje 13 Palestinaca ubijeno je u nedjelju u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze.
Medicinski izvor iz baptističke bolnice Al-Ahli u gradu Gazi rekao je za Anadolu da je sedam Palestinaca ubijeno, a više drugih ranjeno u izraelskom napadu dronom.
Svjedoci su naveli da je udar izveden na grupu civila okupljenih u dvorištu bolnice.
Drugi izvor iz Ministarstva zdravstva Gaze potvrdio je da je izraelska vatra usmrtila jednog mladog Palestinca u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi.
Na jugu Pojasa Gaze, izvor iz Medicinskog kompleksa Nasser u Khan Younisu rekao je da su tri Palestinca poginula, a više ih je ranjeno u izraelskom granatiranju kod područja Morag.
U centralnoj Gazi, izvor iz bolnice Al-Aqsa naveo je da je izraelski dron gađao grupu civila u mjestu Al-Bassa, zapadno od Deir al-Balaha, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više ih ranjeno.
Dodao je da je jedan Palestinac ubijen kada je izraelska vojska pogodila njegovu kuću u izbjegličkom kampu Nuseirat.
Svjedoci su potvrdili da je izraelska vojska srušila još tri kuće u četvrti Zeitoun na jugoistoku grada Gaze i dvije u sjeverozapadnom Khan Younisu.
Podsjetimo, 11. augusta izraelske snage pokrenule su veliku ofanzivu na naselje Zeitoun, koristeći, prema tvrdnjama svjedoka, eksplozivne robote, artiljerijsku vatru, neselektivno pucanje i prisilno raseljavanje stanovništva.
Od oktobra 2023. godine, Izrael je ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi, dok je vojna kampanja razorila enklavu i dovela je na rub gladi.
Međunarodni krivični sud u novembru prošle godine izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv Gaze.