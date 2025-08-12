Italija će tokom dana u utorak uputiti avione za gašenje požara u Crnu Goru.
Potvrdio je to potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjsku politiku evropske poslove Filip Ivanović.
"Upravo sam razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i šefom diplomatije Antoniom Tajanijem, koji mi je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tokom dana", napisao je Ivanović na platformi X.
Izrazio je zahvalnost "prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičkim trenucima".
Crna Gora je u ponedjeljak ztražila pomoć susjednih zemalja i međunarodne zajednice u gašenju požara koji na više mjesta bukte već nekoliko dana. Osim u Podgorici, vatra je u ponedjeljak navečer izbila u Nikšiću, Bijelom Polju, Čanju, Buljarici.
Crna Gora angažovala je sve raspoložive resurse za gašenje, na terenu danonoćno rade pripadnici službi zaštite i spašavanja, avio-helikopterske jedinice, Vojska Crne Gore, lokalna komunalna preduzeća i građani.