Italija šalje avione za gašenje požara u Crnu Goru
Upravo sam razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i šefom diplomatije Antoniom Tajanijem, koji mi je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tokom dana, kazao je Filip Ivanović.
Izrazio je zahvalnost "prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičkim trenucima". / AP
Italija će tokom dana u utorak uputiti avione za gašenje požara u Crnu Goru.

Potvrdio je to potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjsku politiku evropske poslove Filip Ivanović.

"Upravo sam razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i šefom diplomatije Antoniom Tajanijem, koji mi je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tokom dana", napisao je Ivanović na platformi X.

Izrazio je zahvalnost "prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičkim trenucima".

Crna Gora je u ponedjeljak ztražila pomoć susjednih zemalja i međunarodne zajednice u gašenju požara koji na više mjesta bukte već nekoliko dana. Osim u Podgorici, vatra je u ponedjeljak navečer izbila u Nikšiću, Bijelom Polju, Čanju, Buljarici.

Crna Gora angažovala je sve raspoložive resurse za gašenje, na terenu danonoćno rade pripadnici službi zaštite i spašavanja, avio-helikopterske jedinice, Vojska Crne Gore, lokalna komunalna preduzeća i građani.

IZVOR:AA
