Bećirović: Oružani napad Izraela na Državu Katar otežava situaciju na Bliskom Istoku
"Izražavam punu solidarnost i podršku emiru Države Katar šeiku Tamimu bin Hamad Al-Thaniju, kao i narodu Države Katar", poručio je član Predsjednišva Bosne i Hercegovine.
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je vanrednu konferenciju za novinare u Sarajevu. / AA
10 Septembar 2025

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović najoštrije je osudio napad Izraela na Državu Katar, ističući kako ovaj napad dodatno usložnjava krajnje tešku situaciju na Bliskom Istoku.

„Napad Izraela na nezavisnu i suverenu Državu Katar predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava. Zbog toga najoštrije osuđujem upotrebu sile u rješavanju otvorenih pitanja. Oružani napad Izraela na Državu Katar dodatno usložnjava krajnje tešku situaciju na Bliskom Istoku. Politika sile i nasilja je suprotna temeljnim načelima međunarodnog prava i predstavlja flagrantnu povredu principa Povelje Ujedinjenih nacija (UN)", stoji u saopćenju Bećirovića.

Bosna i Hercegovina, kao država punopravna članica UN-a, čvrsto se zalaže za poštivanje normi međunarodnog prava. Naša država je principijelno opredijeljena za rješavanje svih nesuglasica dijalogom i mirnim putem, uz poštivanje načela međunarodnog prava. Mir je univerzalna i neprocjenjiva vrijednost, koju moramo afirmirati na svim meridijanima i paralelama, dodao je.

"Angažirani odnos Države Katar, čiji je cilj da se pomogne u rješavanju vrlo delikatnih pitanja mira u Gazi i na Bliskom Istoku ugrožen je oružanim djelovanjem Izraela prema mirovnoj misiji ove zemlje, što može imati ozbiljne posljedice za mir u ovom dijelu svijeta", naveo je Bećirović, te dodao:

"Vanjska politika Bosne i Hercegovine zasniva se na miroljubivoj saradnji, promociji dijaloga, otvorenosti, ravnopravnosti i poštivanju načela ustavnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i vladavine prava u svim aspektima odnosa s međunarodnim partnerima. Izražavam punu solidarnost i podršku emiru Države Katar Njegovom Visočanstvu šeiku Tamim-u bin Hamad Al-Thani-ju, kao i narodu Države Katar.“

Izraelski ratni avioni izveli su u utorak zračni napad usmjeren na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara. U napadu je ubijeno pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskih sigurnosnih snaga.

IZVOR:AA
Istraži
