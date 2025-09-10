Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović najoštrije je osudio napad Izraela na Državu Katar, ističući kako ovaj napad dodatno usložnjava krajnje tešku situaciju na Bliskom Istoku.
„Napad Izraela na nezavisnu i suverenu Državu Katar predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava. Zbog toga najoštrije osuđujem upotrebu sile u rješavanju otvorenih pitanja. Oružani napad Izraela na Državu Katar dodatno usložnjava krajnje tešku situaciju na Bliskom Istoku. Politika sile i nasilja je suprotna temeljnim načelima međunarodnog prava i predstavlja flagrantnu povredu principa Povelje Ujedinjenih nacija (UN)", stoji u saopćenju Bećirovića.
Bosna i Hercegovina, kao država punopravna članica UN-a, čvrsto se zalaže za poštivanje normi međunarodnog prava. Naša država je principijelno opredijeljena za rješavanje svih nesuglasica dijalogom i mirnim putem, uz poštivanje načela međunarodnog prava. Mir je univerzalna i neprocjenjiva vrijednost, koju moramo afirmirati na svim meridijanima i paralelama, dodao je.
"Angažirani odnos Države Katar, čiji je cilj da se pomogne u rješavanju vrlo delikatnih pitanja mira u Gazi i na Bliskom Istoku ugrožen je oružanim djelovanjem Izraela prema mirovnoj misiji ove zemlje, što može imati ozbiljne posljedice za mir u ovom dijelu svijeta", naveo je Bećirović, te dodao:
"Vanjska politika Bosne i Hercegovine zasniva se na miroljubivoj saradnji, promociji dijaloga, otvorenosti, ravnopravnosti i poštivanju načela ustavnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i vladavine prava u svim aspektima odnosa s međunarodnim partnerima. Izražavam punu solidarnost i podršku emiru Države Katar Njegovom Visočanstvu šeiku Tamim-u bin Hamad Al-Thani-ju, kao i narodu Države Katar.“
Izraelski ratni avioni izveli su u utorak zračni napad usmjeren na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara. U napadu je ubijeno pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskih sigurnosnih snaga.