Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak navečer da zemlja, od predstavnika opozicije koji su u Strazburu tražili uvođenje sankcije za svoj narod, ima mnogo veće probleme, poput Kosova i stvaranja vojnih saveza u regionu, o čemu, napomenuo je ponovo – ne dobija nikakav odgovor iz EU i NATO-a.
„Imamo mnogo veće probleme, a to su pitanje Kosova i Metohije i vojni savezi koji se stvaraju u regionu. Posle Tirane, Prištine i Zagreba, stvoren je savez Zagreb-Ljubljana, koji nije stvoren zbog vojno-neutralne Austrije, već zbog Srbije“, konstatovao je Vučić u intervjuu za TV Prvu.
Dodao je da se otvoreno očekuje i ulazak Bugarske u te saveze.
„Na svako naše pitanje zašto to rade, bilo kome u Natou i Evropi - ne dobijamo odgovor“, podsjetio je.
Ukazao je i da se situacija u bh. entitetu Republika Srpska "dodatno komplikuje i da neće biti nimalno jednostavna."
„Sav teret tih problema pada na Srbiju“, naveo je Vučić.
Povodom skandiranja „Ubij Srbina“ na ranijoj fudbalskoj utakmici Hrvatska - Crna Gora, Vučić je podsjetio na Tompsonov koncert na kojem se ponavljalo „Za dom spremni“.
„Odatle do ’Ubij Srbina’ granica je nikakva“, naveo je.
Dodao je da je Srbija gotovo naučila da je u „demokratskoj Evropi“ dozvoljeno reći „Ubij Srbina“, ali da se može zamisliti kako bi u Evropi reagovali da se nešto slično dogodi u Srbiji.
Zamjerio je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću što nije napustio stadion „Maksimir“ nakon takvih povika.
Naveo je i da je toku "sveopšta hajka na Srbiju svih koji su ujedinjeni u borbi protiv Srbije."
„Ne odgovara im snažna i uspešna Srbija. Svi njihovi mediji vode hajku protv Srbije – u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, Prištini. Neće da vide 125.000 ljudi na ulicama Srbije, ali su kada se okupi 3.000 ljudi za njih to masovni protesti. Ali, srpski narod je sve dobro razumeo“, rekao je Vučić.
Govoreći o predstojećoj vojnoj paradi, rekao je da će građani vidjeti armiju koja je ozbiljno napredovala, kakvu je nisu ni zamišljali. Na paradi će učestvovati 10.000 ljudi, a biće prikazamo naoružanje.
Uvjeren je da će Vojska Srbije, koja uživa najveći ugled kod građana, biti jedna od najjačih u Evropi.
Vučić je ukazao da Srbija nabavlja sisteme koji mogu da pomognu u odbrani od balističkih i krstarećih raketa.
„Za dve godine bićemo sposobni da obaramo neprijateljske balističke rakete. Bićemo spremni da, ako budemo napadnuti i po dubini teritorije, snažno odgovorimo“, podvukao je Vučić.
Poručio je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira, te da upravo zato ulaže u vojsku.
„Ulažemo u vojsku da bismo sačuvali mir, odvratili od napada na Srbiju, da oni koji prave saveze znaju da nemaju šta da traže. Samo u miru napredujemo“, naveo je Vučić.