Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak navečer da zemlja, od predstavnika opozicije koji su u Strazburu tražili uvođenje sankcije za svoj narod, ima mnogo veće probleme, poput Kosova i stvaranja vojnih saveza u regionu, o čemu, napomenuo je ponovo – ne dobija nikakav odgovor iz EU i NATO-a.

„Imamo mnogo veće probleme, a to su pitanje Kosova i Metohije i vojni savezi koji se stvaraju u regionu. Posle Tirane, Prištine i Zagreba, stvoren je savez Zagreb-Ljubljana, koji nije stvoren zbog vojno-neutralne Austrije, već zbog Srbije“, konstatovao je Vučić u intervjuu za TV Prvu.

Dodao je da se otvoreno očekuje i ulazak Bugarske u te saveze.

„Na svako naše pitanje zašto to rade, bilo kome u Natou i Evropi - ne dobijamo odgovor“, podsjetio je.

Ukazao je i da se situacija u bh. entitetu Republika Srpska "dodatno komplikuje i da neće biti nimalno jednostavna."

„Sav teret tih problema pada na Srbiju“, naveo je Vučić.

Povodom skandiranja „Ubij Srbina“ na ranijoj fudbalskoj utakmici Hrvatska - Crna Gora, Vučić je podsjetio na Tompsonov koncert na kojem se ponavljalo „Za dom spremni“.

„Odatle do ’Ubij Srbina’ granica je nikakva“, naveo je.

Dodao je da je Srbija gotovo naučila da je u „demokratskoj Evropi“ dozvoljeno reći „Ubij Srbina“, ali da se može zamisliti kako bi u Evropi reagovali da se nešto slično dogodi u Srbiji.