Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u petak da su apsolutno protiv izraelskog plana za okupaciju Gaze.
"Apsolutno smo protiv toga", rekao je Tajani u intervjuu za "Quotidiano Nazionale", naglašavajući da to potkopava rješenje o dvije države, koje je jedino moguće rješenje za mir.
Napomenuo je da se suočavaju s pokoljem u Gazi i pozvao je na ulazak novinara u regiju kako bi mogli nezavisno izvještavati o dramatičnoj situaciji u Pojasu.
"Podržavamo priznavanje Palestine, ali prvo moramo izgraditi palestinsku državu, koja trenutno ne postoji. Zato radimo na njenoj izgradnji. Zato se također zalažemo za misiju Ujedinjenih nacija, koju bi predvodili Arapi, radi ujedinjenja Palestine. I u tom kontekstu, spremni smo poslati i naše trupe. 1. septembra, moram dodati, palestinski ministar vanjskih poslova doći će u Rim", dodao je Tajani.
Tajani je također komentirao večerašnji samit na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, opisujući ga kao prekretnicu nakon koje mogu početi pravi pregovori.
"Ne znam koliko će Putin biti voljan saslušati Trumpove zahtjeve i koliko želi postići primirje kako bi se rat brzo okončao. Pitanje, dakle, nije toliko šta će Trump tražiti, već šta će Putin biti voljan prihvatiti. Lopta je u njegovom dvorištu. On je taj koji mora reći želi li dijalog, želi li se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ili ne", rekao je.
Tajani je dalje naglasio da sve što se tiče Ukrajine mora odlučiti Ukrajina zajedno s uključenim stranama, podvlačeći da se mirovni sporazum ne može postići bez Ukrajine.
"Nakon primirja, morat će se otvoriti direktni pregovori, kao što je spomenuto, između Zelenskog i Putina. U tom trenutku, Ukrajina će morati odlučiti o svojim vlastitim teritorijama. Niko drugi ne može odlučivati o bilo kojoj ukrajinskoj teritoriji", zaključio je.