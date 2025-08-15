Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u petak da su apsolutno protiv izraelskog plana za okupaciju Gaze.

"Apsolutno smo protiv toga", rekao je Tajani u intervjuu za "Quotidiano Nazionale", naglašavajući da to potkopava rješenje o dvije države, koje je jedino moguće rješenje za mir.

Napomenuo je da se suočavaju s pokoljem u Gazi i pozvao je na ulazak novinara u regiju kako bi mogli nezavisno izvještavati o dramatičnoj situaciji u Pojasu.

"Podržavamo priznavanje Palestine, ali prvo moramo izgraditi palestinsku državu, koja trenutno ne postoji. Zato radimo na njenoj izgradnji. Zato se također zalažemo za misiju Ujedinjenih nacija, koju bi predvodili Arapi, radi ujedinjenja Palestine. I u tom kontekstu, spremni smo poslati i naše trupe. 1. septembra, moram dodati, palestinski ministar vanjskih poslova doći će u Rim", dodao je Tajani.