RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Italija se apsolutno protivi izraelskom planu za okupaciju Gaze
Ministar vanjskih poslova Tajani rekao je da se mirovni sporazum ne može postići bez Ukrajine.
Italija se apsolutno protivi izraelskom planu za okupaciju Gaze
Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u petak da su apsolutno protiv izraelskog plana za okupaciju Gaze. / Reuters
15 August 2025

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u petak da su apsolutno protiv izraelskog plana za okupaciju Gaze.

"Apsolutno smo protiv toga", rekao je Tajani u intervjuu za "Quotidiano Nazionale", naglašavajući da to potkopava rješenje o dvije države, koje je jedino moguće rješenje za mir.

Napomenuo je da se suočavaju s pokoljem u Gazi i pozvao je na ulazak novinara u regiju kako bi mogli nezavisno izvještavati o dramatičnoj situaciji u Pojasu.

"Podržavamo priznavanje Palestine, ali prvo moramo izgraditi palestinsku državu, koja trenutno ne postoji. Zato radimo na njenoj izgradnji. Zato se također zalažemo za misiju Ujedinjenih nacija, koju bi predvodili Arapi, radi ujedinjenja Palestine. I u tom kontekstu, spremni smo poslati i naše trupe. 1. septembra, moram dodati, palestinski ministar vanjskih poslova doći će u Rim", dodao je Tajani.

Preporučeno

Tajani je također komentirao večerašnji samit na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, opisujući ga kao prekretnicu nakon koje mogu početi pravi pregovori.

"Ne znam koliko će Putin biti voljan saslušati Trumpove zahtjeve i koliko želi postići primirje kako bi se rat brzo okončao. Pitanje, dakle, nije toliko šta će Trump tražiti, već šta će Putin biti voljan prihvatiti. Lopta je u njegovom dvorištu. On je taj koji mora reći želi li dijalog, želi li se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ili ne", rekao je.

Tajani je dalje naglasio da sve što se tiče Ukrajine mora odlučiti Ukrajina zajedno s uključenim stranama, podvlačeći da se mirovni sporazum ne može postići bez Ukrajine.

"Nakon primirja, morat će se otvoriti direktni pregovori, kao što je spomenuto, između Zelenskog i Putina. U tom trenutku, Ukrajina će morati odlučiti o svojim vlastitim teritorijama. Niko drugi ne može odlučivati o bilo kojoj ukrajinskoj teritoriji", zaključio je.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us