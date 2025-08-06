Slovenija je zabranila uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, odlučila je u srijedu vlada, saopćio je premijer Robert Golob.

Vlada je naložila ministarstvima ekonomije i vanjskih poslova da ispitaju i zabranu izvoza robe iz Slovenije namijenjene tim naseljima.

Na Golobovu inicijativu, vlada je odobrila i odluku o dodatnoj pomoći palestinskom civilnom stanovništvu u obliku hrane i pokrivača, čija procijenjena vrijednost, uključujući transport, iznosi do 879.490 eura.

Materijalna pomoć bit će obezbjeđena iz materijalnih rezervi kojima raspolažu Ministarstvo odbrane i vojska, a uključivat će 1.000 pokrivača i do 7.680 suhih dnevnih obroka.

Zabrana uvoza znači nastavak pritiska Slovenije na Izrael zbog uništavanja Gaze i izgladnjivanja stanovništva u palestinskoj enklavi.