Slovenija je zabranila uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, odlučila je u srijedu vlada, saopćio je premijer Robert Golob.
Vlada je naložila ministarstvima ekonomije i vanjskih poslova da ispitaju i zabranu izvoza robe iz Slovenije namijenjene tim naseljima.
Na Golobovu inicijativu, vlada je odobrila i odluku o dodatnoj pomoći palestinskom civilnom stanovništvu u obliku hrane i pokrivača, čija procijenjena vrijednost, uključujući transport, iznosi do 879.490 eura.
Materijalna pomoć bit će obezbjeđena iz materijalnih rezervi kojima raspolažu Ministarstvo odbrane i vojska, a uključivat će 1.000 pokrivača i do 7.680 suhih dnevnih obroka.
Zabrana uvoza znači nastavak pritiska Slovenije na Izrael zbog uništavanja Gaze i izgladnjivanja stanovništva u palestinskoj enklavi.
Na inicijativu premijera Goloba, slovenska vlada je krajem jula usvojila i odluku kojom se zabranjuje izvoz i tranzit vojne opreme i naoružanja iz ili preko Republike Slovenije ka Izraelu, kao i uvoz iz Izraela u Sloveniju.
Ova odluka slijedi ranije najave premijera Goloba, koji je više puta jasno poručio, posljednji put na marginama junske sjednice Evropskog savjeta, da će Slovenija samostalno djelovati ukoliko Evropska unija do sredine jula ne bude sposobna donijeti konkretne mjere.
Sredinom jula, Slovenija je objavila da će formalno proglasiti dva izraelska ministra personama non grata, navodeći njihovu ulogu u onome što je nazvala "nepodnošljivom situacijom" u Gazi.