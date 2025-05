Kada su se konfeti u amfiteatru Shoreline u oblasti San Franciska slegli, nešto je nestalo.

Nije to bila funkcija, niti telefon – bila je to filozofija.

Od prvog daha izvršnog direktora Googlea Sundara Pichaija do posljednjeg slajda, Google I/O 2025 nije bila konferencija za programere. Bila je to promjena pravca. Pojačana posvećenost.

Nije bilo najave novog piksela. Nije bilo verzije Androida. Samo Gemini. Svuda. U svemu. Odgovor OpenAI-ju i Microsoftu – glasno, snažno, filmski.

Ali ostalo je pitanje glasnije od svakog aplauza na glavnoj prezentaciji: po koju cijenu?

„Google ili signalizira da je kraj ere pametnih telefona blizu ili jednostavno rebrendira tu eru fokusirajući I/O 2025 na umjetnu inteligenciju?“ rekao je Zane Riedel, stručnjak za umjetnu inteligenciju i futurista iz San Franciska, za TRT World.

Agent preuzima operativni sistem

Prvi put u svojoj historiji, Google nije izgovorio riječ „Android'“ kao verziju izdanja. Izostanak nije bio propust. Bila je to predstava.

Umjesto toga: Gemini 2.5 – nova vrsta inteligencije koja ne sjedi u vašem telefonu, već lebdi oko vašeg života.

Piše vaš kod. Planira vaša putovanja. Pravi nacrte prezentacija. Prevodi vaš glas – uživo – na drugi jezik. Vodi razgovor kao prijatelj. Pobjeđuje u Pokemon Blue, ako vam je dosadno.

Nije aplikacija. Nije ni asistent. To je ono što Google naziva agentom.

Ali kada vaš agent čita vaše datoteke, predviđa vaše potrebe, uređuje vaše dokumente i razmišlja o vašem danu, gdje, tačno, odlazi vaša autonomija?

„Google ne odustaje od hardvera“, kaže Riedel. „On ga rebrendira kao besprijekorno AI sučelje – gdje pametni telefoni postaju AI provodnici kroz automobile, naočale, čak i dnevne sobe. Gemini je sada operativni sistem.“

Od pretraživačke trake do svijesti

U budućnosti, Google želi da Gemini oblikuje način na koji pretražujemo. Neće samo vraćati rezultate – već će ispitivati vaš upit, povezivati potpitanja, sastavljati odgovore iz memorije i zaključivanja.

Nazivaju to „AI režim“. Više djeluje kao filter preko stvarnosti – prediktivan, generativan i neobično odlučan.

Uskoro će, kažu, „provjeravati svoj rad“.

Metoda nije prikazana, i za sada je to samo obećanje. A tu počinje i zamućenje granica.

Google vas ne pita da koristite umjetnu inteligenciju. Traži da razmislite o tome.

Filmski studio unutar tvog pretraživača

Google je imao mnogo toga za pokazati na I/O 2025. Naprimjer: Flow. Alat za pretvaranje teksta u video koji vaše riječi tretira kao scenarij – likovi, osvjetljenje, dijalog. Vi to zamislite. On to prikaže.

Zatim Veo 3: filmovi kratke forme s realističnim fizičkim zakonima, bogatim detaljima i dozom haosa. Googleov odgovor na OpenAI-jev Sora.

I Beam – nekada poznat kao Project Starline – sada alat za višesezničke videopozive u stvarnom vremenu koji prevodi vaš glas na drugi jezik, ali zadržava tvoj akcenat. Ne prikazuje titlove. On ih izvodi.

Sve se na kraju vraća na Gemini – pisca, prevodioca i režisera.

Era pametnih telefona dobila novo ime

To je razmišljanje u srži ove prekretnice. Ako je Android sada sveden na osnovnu infrastrukturu, šta je onda pametni telefon?

Domaćin? Ljuska? Ekran kroz koji agent progovara?

Ovo nije smrt pametnog telefona u doslovnom smislu. Ali on više nije glavna zvijezda.

Zvijezda je sistem iza ekrana – vezan za servere, hranjen iz oblaka, bogat memorijom. Onaj koji odgovori prije nego što završite pitanje. Onaj koji stvara s vama, za vas, možda čak i kroz vas.

„Sposobnosti rezonovanja i kreativnosti Gemini 2.5, prikazane kroz Jules ili Flow, predstavljaju stvarni napredak“, kaže Riedel. „Ali još smo nekoliko godina udaljeni od potpuno sigurnih i univerzalno pouzdanih sistema.“

Upozorava da, iako alati poput Astra nude kontekstualnu svjesnost i memoriju, „najbolje funkcionišu u kontrolisanim okruženjima – poput generisanja kvizova ili sažimanja tekstova – ne i u složenim, dvosmislenim situacijama gdje ljudska etika i dalje ima presudnu ulogu“.

Procjenjuje da će trebati „tri do pet godina“ prije nego što agenti za krajnje korisnike budu mogli djelovati bez nadzora. „Blizu smo – ali ne dovoljno blizu da prestanemo postavljati pitanja.“

Rebrend i prelomna tačka

Google ne postaje AI kompanija. Stručnjaci kažu da to već jeste.

Ali, u pokušaju da nadmaši OpenAI i Microsoft, Google je sve stavio na jednu kartu: da budućnost nije proizvod, već odnos. Odnos s modelom i s agentom.

Ono što je nekad bio uređaj u vašoj ruci, sada je inteligencija u vašoj sjeni. I to je kocka.

Jer ako je Gemini novo sučelje – sloj između nas i načina na koji radimo, pretražujemo, govorimo, pa čak i mislimo – onda ovo nije samo lansiranje nekog proizvoda.

Ovo je nova prelomna tačka tehnologije.

Pomak jednako dubok kao rođenje pametnog telefona. Pomak u kojem se platforme stapaju, a sučelja nestaju.

„Moj zaključak je da umjetana inteligencija postaje operativni sistem svega. A kada ta tranzicija počne, nema povratka“, zaključuje Riedel.