Zahtjev za pomoć u gašenju požara na teritoriji Crne Gore preko NATO mehanizama EADRCC centra je aktiviran, saopćila je u ponedjeljak crnogorska vlada.

Iz Vlade Crne Gore je saopšteno da je u ponedjeljak bez održavanje sjednice usvojena Informaciju o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori.

Aktivirana je bilateralna saradnja - Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u sistemu zaštite i spašavanja, zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, "kojim smo tražili i dobili pomoć u vidu jednog helikoptera nosivosti pet tona Kamov Ka-32, koji djeluje na reonu Podgorice."

Kako navode mediji, očekuje se i pomoć Hrvatske.