Crna Gora: Aktiviran zahtjev za pomoć NATO-a za gašenje požara, pomažu Srbija i Hrvatska
Srbija uputila pomoć u vidu helikoptera Kamov koji djeluje na reonu Podgorice.
Ističe se da vazdušni kapaciteti Crne Gore (avioni i helikopteri) rade punim kapacitetom.
Zahtjev za pomoć u gašenju požara na teritoriji Crne Gore preko NATO mehanizama EADRCC centra je aktiviran, saopćila je u ponedjeljak crnogorska vlada.

Iz Vlade Crne Gore je saopšteno da je u ponedjeljak bez održavanje sjednice usvojena Informaciju o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori.

Aktivirana je bilateralna saradnja - Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u sistemu zaštite i spašavanja, zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, "kojim smo tražili i dobili pomoć u vidu jednog helikoptera nosivosti pet tona Kamov Ka-32, koji djeluje na reonu Podgorice."

Kako navode mediji, očekuje se i pomoć Hrvatske.

"Zbog složene situacije u Baru i Budvi, pokrenut je Mehanizam civilne zastite EU preko CECIS sistema gdje nam je do sada pomoć ponudila Hrvatska u vidu jednog kanadera koji će od sjutra jutru biti angažovan. Takođe, aktiviran je zahtjev za pomoć preko NATO mehanizama EADRCC centra", navodi se u saopštenju.

"Trenutno su aktivni požari u opštinama Podgorica, Budva, Bar, Nikšić, Šavnik i Bijelo Polje. U gašenju su angažovane sve raspoložive jedinice Službe zaštite i spašavanja, Direktorata za zaštitu i spašavanje, Vojske Crne Gore, kao i dobrovoljna vatrogasna društva", navedeno je u informaciji MUP-a o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha.

Ističe se da vazdušni kapaciteti Crne Gore (avioni i helikopteri) rade punim kapacitetom, ali da zbog obima požara i ograničenih tehničkih mogućnosti ne mogu odgovoriti na sve potrebe.

