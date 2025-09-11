ПОЛИТИКА
3 мин. четене
Новият френски премиер поема поста на фона на антиправителствени протести
Себастиен Лекорню става петият премиер на президента Макрон за две години, докато се задава битка за бюджета.
Новият френски премиер поема поста на фона на антиправителствени протести
Изходящият премиер на Франция Франсоа Байру, обграден от новоназначения премиер Себастиен Льокорню, изнася реч по време на церемонията по предаването на властта в Париж. / Reuters
преди 17 часа

Новият министър-председател на Франция Себастиен Лекорню обеща да намери креативни начини за работа с опонентите, за да приеме бюджет, който да намали дълга, като същевременно обеща нови политически насоки. Това се случи в деня на мащабни антиправителствени протести в сряда.

Президентът Еманюел Макрон избра Лекорню за свой пети министър-председател за последните две години във вторник, като назначи лоялист, който е малко вероятно да промени неговата про-бизнес икономическа програма.

Лекорню замени Франсоа Байру, който беше свален след парламентарно гласуване в понеделник заради плановете му да намали прекомерния бюджетен дефицит на страната – най-големият в еврозоната.

Лекорню, който доскоро беше министър на отбраната, заяви в кратка реч след церемонията по предаването на поста, че правителството ще трябва „да бъде по-креативно, понякога по-техническо, по-сериозно“ в работата си с опозицията.

Но той също така отбеляза, че „ще са необходими разриви“.

Непосредственото предизвикателство пред Лекорню ще бъде как да прокара опростения бюджет за 2026 година през парламента, който е разделен на три различни идеологически блока. Партиите като цяло са съгласни за необходимостта от намаляване на дефицита на Франция, който достигна 5.8% от БВП през 2024 година, но не и за начина, по който това да се постигне.

Лекорню трябва да изпрати пълния проект на бюджета в парламента до 7 октомври, въпреки че има известна гъвкавост до 13 октомври, след което депутатите ще изчерпят времето за приемане на бюджета до края на годината.

Реакциите на назначението на Лекорню във вторник подчертаха предизвикателствата, пред които той е изправен.

‘Протести „Блокирай всичко“’

Препоръчано

Докато крайната левица заяви, че ще се опита да свали Лекорню с незабавно предложение за вот на недоверие, крайнодясната партия „Национален сбор“ (RN) изрази предпазлива готовност да работи с него по бюджета – стига техните бюджетни изисквания да бъдат изпълнени.

„Неговият бюджет ще бъде RN или правителството му няма да съществува“, написа депутатът от RN Лор Лавалет в X късно във вторник.

RN е най-голямата парламентарна партия във Франция и като такава е ключов фактор във всяко потенциално предложение за вот на недоверие. Все пак Лекорню се смята за най-близкия член на кръга на Макрон до RN, след като вечеря с президента на RN Жордан Бардела миналата година.

Другият път на Лекорню включва обединяване на социалистите, които искат да смекчат бюджетните съкращения и да обложат богатите, с неговата бивша партия „Републиканците“, които категорично се противопоставят на всякакво увеличение на данъците.

Макрон, в необичайна стъпка, се обади на лидера на социалистическата партия Оливие Фор във вторник, за да му каже, че няма да назначи левичар за министър-председател.

В сряда Фор изглежда остави вратичка за работа с Лекорню, като същевременно заяви, че ще подкрепи вот на недоверие, ако смята, че правителството не взема предвид бюджетните му приоритети.

Междувременно хиляди хора в цяла Франция излязоха на улиците като част от така наречените протести „Блокирай всичко“ – израз на широко недоволство от Макрон, предложените бюджетни съкращения и цялата политическа класа.

„Гневът тлее от месеци, дори години“, каза Даниел Бретонес, член на синдикат, протестиращ в Марсилия. „Това е петият министър-председател по време на втория мандат на Макрон, и нищо не се е променило.“

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us