Новият министър-председател на Франция Себастиен Лекорню обеща да намери креативни начини за работа с опонентите, за да приеме бюджет, който да намали дълга, като същевременно обеща нови политически насоки. Това се случи в деня на мащабни антиправителствени протести в сряда.
Президентът Еманюел Макрон избра Лекорню за свой пети министър-председател за последните две години във вторник, като назначи лоялист, който е малко вероятно да промени неговата про-бизнес икономическа програма.
Лекорню замени Франсоа Байру, който беше свален след парламентарно гласуване в понеделник заради плановете му да намали прекомерния бюджетен дефицит на страната – най-големият в еврозоната.
Лекорню, който доскоро беше министър на отбраната, заяви в кратка реч след церемонията по предаването на поста, че правителството ще трябва „да бъде по-креативно, понякога по-техническо, по-сериозно“ в работата си с опозицията.
Но той също така отбеляза, че „ще са необходими разриви“.
Непосредственото предизвикателство пред Лекорню ще бъде как да прокара опростения бюджет за 2026 година през парламента, който е разделен на три различни идеологически блока. Партиите като цяло са съгласни за необходимостта от намаляване на дефицита на Франция, който достигна 5.8% от БВП през 2024 година, но не и за начина, по който това да се постигне.
Лекорню трябва да изпрати пълния проект на бюджета в парламента до 7 октомври, въпреки че има известна гъвкавост до 13 октомври, след което депутатите ще изчерпят времето за приемане на бюджета до края на годината.
Реакциите на назначението на Лекорню във вторник подчертаха предизвикателствата, пред които той е изправен.
‘Протести „Блокирай всичко“’
Докато крайната левица заяви, че ще се опита да свали Лекорню с незабавно предложение за вот на недоверие, крайнодясната партия „Национален сбор“ (RN) изрази предпазлива готовност да работи с него по бюджета – стига техните бюджетни изисквания да бъдат изпълнени.
„Неговият бюджет ще бъде RN или правителството му няма да съществува“, написа депутатът от RN Лор Лавалет в X късно във вторник.
RN е най-голямата парламентарна партия във Франция и като такава е ключов фактор във всяко потенциално предложение за вот на недоверие. Все пак Лекорню се смята за най-близкия член на кръга на Макрон до RN, след като вечеря с президента на RN Жордан Бардела миналата година.
Другият път на Лекорню включва обединяване на социалистите, които искат да смекчат бюджетните съкращения и да обложат богатите, с неговата бивша партия „Републиканците“, които категорично се противопоставят на всякакво увеличение на данъците.
Макрон, в необичайна стъпка, се обади на лидера на социалистическата партия Оливие Фор във вторник, за да му каже, че няма да назначи левичар за министър-председател.
В сряда Фор изглежда остави вратичка за работа с Лекорню, като същевременно заяви, че ще подкрепи вот на недоверие, ако смята, че правителството не взема предвид бюджетните му приоритети.
Междувременно хиляди хора в цяла Франция излязоха на улиците като част от така наречените протести „Блокирай всичко“ – израз на широко недоволство от Макрон, предложените бюджетни съкращения и цялата политическа класа.
„Гневът тлее от месеци, дори години“, каза Даниел Бретонес, член на синдикат, протестиращ в Марсилия. „Това е петият министър-председател по време на втория мандат на Макрон, и нищо не се е променило.“