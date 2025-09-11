Новият министър-председател на Франция Себастиен Лекорню обеща да намери креативни начини за работа с опонентите, за да приеме бюджет, който да намали дълга, като същевременно обеща нови политически насоки. Това се случи в деня на мащабни антиправителствени протести в сряда.

Президентът Еманюел Макрон избра Лекорню за свой пети министър-председател за последните две години във вторник, като назначи лоялист, който е малко вероятно да промени неговата про-бизнес икономическа програма.

Лекорню замени Франсоа Байру, който беше свален след парламентарно гласуване в понеделник заради плановете му да намали прекомерния бюджетен дефицит на страната – най-големият в еврозоната.

Лекорню, който доскоро беше министър на отбраната, заяви в кратка реч след церемонията по предаването на поста, че правителството ще трябва „да бъде по-креативно, понякога по-техническо, по-сериозно“ в работата си с опозицията.

Но той също така отбеляза, че „ще са необходими разриви“.

Непосредственото предизвикателство пред Лекорню ще бъде как да прокара опростения бюджет за 2026 година през парламента, който е разделен на три различни идеологически блока. Партиите като цяло са съгласни за необходимостта от намаляване на дефицита на Франция, който достигна 5.8% от БВП през 2024 година, но не и за начина, по който това да се постигне.

Лекорню трябва да изпрати пълния проект на бюджета в парламента до 7 октомври, въпреки че има известна гъвкавост до 13 октомври, след което депутатите ще изчерпят времето за приемане на бюджета до края на годината.

Реакциите на назначението на Лекорню във вторник подчертаха предизвикателствата, пред които той е изправен.

‘Протести „Блокирай всичко“’