Нидерландия обяви във вторник, че израелските министри на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Безалел Смотрич са официално забранени за влизане във всички 29 държави от Шенгенското пространство.
Холандското правителство, което още през юли обяви намерението си да наложи забрана на двамата израелски министри, заяви, че те вече са официално обявени за „персона нон грата“ (нежелани лица), позовавайки се на „изключителни обстоятелства“, свързани с геноцидната война на Израел срещу Газа.
Забраната е въведена в Шенгенската информационна система, което задължава всички гранични власти в Европа да отказват достъп на министрите.
Въпреки това, според изданието Haaretz, някои правителства може да инструктират своите гранични власти да игнорират забраната, което потенциално би довело до несъответствия в прилагането ѝ в рамките на Европейския съюз.
Вълна от международни забрани
Последното решение на холандското правителство следва подобен ход от страна на Испания, която забрани Бен-Гвир и Смотрич, след като израелският външен министър Гидеон Са’ар обяви ограничения за двама испански министри да влизат в страната.
Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че решението е ответна мярка, насочена към официални лица, „директно замесени в геноцид, нарушения на човешките права или военни престъпления“.
Този ход е част от по-широки мерки, обявени от испанския премиер Педро Санчес, насочени към оказване на натиск върху Израел заради продължаващата война в Газа.
Испания е наложила осем от деветте мерки, включително оръжейно ембарго, забрана за кораби и самолети, превозващи оръжия или военни горива за Израел, да използват испански пристанища или въздушно пространство. Мадрид също обмисля постоянна забрана за износ на оръжия към Тел Авив.
По-рано тази година Словения стана първата държава от ЕС, която обяви Бен-Гвир и Смотрич за „персона нон грата“, обвинявайки ги в изказвания с геноциден характер.
Словенското правителство заяви, че двамата министри, които подкрепят незаконни еврейски заселнически групи в окупирания Западен бряг, активно са подстрекавали насилие срещу палестинци по време на израелските нападения и атаки.
Балканската държава също наложи всеобхватно оръжейно ембарго на Израел, забранявайки вноса, износа и транзита на оръжия, позовавайки се на бездействието на ЕС.
Австралия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия и Великобритания вече обявиха официални санкции срещу Бен-Гвир и Смотрич за „подстрекаване към насилие срещу палестинци“ в Газа и окупирания Западен бряг.
Геноцидна реторика
И двамата израелски крайнодесни министри са известни с провокативната си реторика, често осъждана международно като подстрекаване към насилие и дори геноцид.
Бен-Гвир е настоявал за „пълна обсада“ на Газа, блокирайки помощта и заявявайки, че „няма невинни цивилни“ в анклава, където Израел е убил над 64 000 палестинци.
Смотрич, от своя страна, открито е призовавал за повторно окупиране на Газа и намаляване на палестинското население, настоявайки, че Израел трябва да „спре да се страхува от думата окупация“.
В съответствие с тази твърда позиция, Смотрич призова за мащабен израелски отговор след нападение на палестински сили срещу автобусна спирка в окупирания Източен Йерусалим, при което загинаха израелски войник и още петима души. „Палестинската автономия трябва да изчезне от картата, а селата, от които са дошли терористите, трябва да изглеждат като Рафа и Бейт Ханун“, заяви той.
Неговите изказвания са свързани с по-ранни предложения Израел да анексира 82 процента от окупирания Западен бряг, ход, който той представи като контра на западните държави, обмислящи признаване на Палестина. Той също така настоява правителството на Нетаняху да анексира изцяло Газа – обсаден анклав, където 1,6 милиона палестинци остават блокирани без храна, вода или други основни нужди – и многократно е подкрепял принудителното изселване на палестинци.
Бен-Гвир е отразил този конфронтационен подход чрез символични действия. По време на посещение в затвор миналия месец, той застана пред големи снимки на разрушенията в Газа, показани на палестински затворници. Посочвайки една от снимките, той заяви, че затворник е разпознал дома си, след което добави: „Така трябва да изглежда.“
Само няколко дни по-рано той се подигра на затворения палестински лидер Маруан Баргути, предупреждавайки, че тези, които нападат израелци, „ще бъдат унищожени“.
Разширяващият се списък от държави, които ограничават Бен-Гвир и Смотрич, подчертава нарастващата международна тревога относно крайнодясното ръководство на Израел и неговата роля във войната в Газа.
Докато прилагането на забраните може да варира в Европа, мерките сигнализират за по-широка промяна в начина, по който глобалните сили се стремят да държат израелските официални лица отговорни за реторика и политики, широко осъждани като подхранващи насилие и задълбочаващи хуманитарната криза.