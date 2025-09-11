Нидерландия обяви във вторник, че израелските министри на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Безалел Смотрич са официално забранени за влизане във всички 29 държави от Шенгенското пространство.

Холандското правителство, което още през юли обяви намерението си да наложи забрана на двамата израелски министри, заяви, че те вече са официално обявени за „персона нон грата“ (нежелани лица), позовавайки се на „изключителни обстоятелства“, свързани с геноцидната война на Израел срещу Газа.

Забраната е въведена в Шенгенската информационна система, което задължава всички гранични власти в Европа да отказват достъп на министрите.

Въпреки това, според изданието Haaretz, някои правителства може да инструктират своите гранични власти да игнорират забраната, което потенциално би довело до несъответствия в прилагането ѝ в рамките на Европейския съюз.

Вълна от международни забрани

Последното решение на холандското правителство следва подобен ход от страна на Испания, която забрани Бен-Гвир и Смотрич, след като израелският външен министър Гидеон Са’ар обяви ограничения за двама испански министри да влизат в страната.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че решението е ответна мярка, насочена към официални лица, „директно замесени в геноцид, нарушения на човешките права или военни престъпления“.

Този ход е част от по-широки мерки, обявени от испанския премиер Педро Санчес, насочени към оказване на натиск върху Израел заради продължаващата война в Газа.

Испания е наложила осем от деветте мерки, включително оръжейно ембарго, забрана за кораби и самолети, превозващи оръжия или военни горива за Израел, да използват испански пристанища или въздушно пространство. Мадрид също обмисля постоянна забрана за износ на оръжия към Тел Авив.

По-рано тази година Словения стана първата държава от ЕС, която обяви Бен-Гвир и Смотрич за „персона нон грата“, обвинявайки ги в изказвания с геноциден характер.

Словенското правителство заяви, че двамата министри, които подкрепят незаконни еврейски заселнически групи в окупирания Западен бряг, активно са подстрекавали насилие срещу палестинци по време на израелските нападения и атаки.

Балканската държава също наложи всеобхватно оръжейно ембарго на Израел, забранявайки вноса, износа и транзита на оръжия, позовавайки се на бездействието на ЕС.