Лидери и законодатели от целия политически спектър реагираха с ужас на убийството на Чарли Кърк, 31-годишния консервативен коментатор и основател на Turning Point USA, който беше застрелян, докато говореше на открито събитие в Университета на долината Юта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Кърк „Велик и дори Легендарен“, добавяйки: „Никой не разбираше или не притежаваше сърцето на младежта в Съединените щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, и сега вече не е сред нас. Мелания и аз изказваме съболезнованията си на неговата красива съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа: „Вечен покой дай му, Господи.“

Бившият президент Джо Байдън заяви: „Няма място в нашата страна за този вид насилие. То трябва да спре сега. Джил и аз се молим за семейството и близките на Чарли Кърк.“

Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс определи смъртта на своя „най-сладък приятел и съратник за Христос и Америка“ като трагедия, която „независимо от политическите ви възгледи“ е трагедия и за нацията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Кърк „приятел на Израел с лъвско сърце“, казвайки: „Той се бореше с лъжите и стоеше твърдо за юдео-християнската цивилизация. Говорих с него само преди две седмици и го поканих в Израел. За съжаление, това посещение няма да се осъществи.“

Британският външен министър Ивет Купър заяви, че е „дълбоко шокирана“ от убийството, подчертавайки, че „политическото насилие няма място в нашите общества“.