ПОЛИТИКА
3 мин. четене
Реакции срещу убийството на американския десен активист Чарли Кърк
Лидери и официални лица от целия политически спектър осъждат убийството на основателя на Turning Point USA в университет в Юта.
Реакции срещу убийството на американския десен активист Чарли Кърк
Лидери и законодатели от целия политически спектър реагираха с ужас на убийството на Чарли Кърк. / Reuters Archive
преди 17 часа

Лидери и законодатели от целия политически спектър реагираха с ужас на убийството на Чарли Кърк, 31-годишния консервативен коментатор и основател на Turning Point USA, който беше застрелян, докато говореше на открито събитие в Университета на долината Юта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Кърк „Велик и дори Легендарен“, добавяйки: „Никой не разбираше или не притежаваше сърцето на младежта в Съединените щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, и сега вече не е сред нас. Мелания и аз изказваме съболезнованията си на неговата красива съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа: „Вечен покой дай му, Господи.“

Бившият президент Джо Байдън заяви: „Няма място в нашата страна за този вид насилие. То трябва да спре сега. Джил и аз се молим за семейството и близките на Чарли Кърк.“

Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс определи смъртта на своя „най-сладък приятел и съратник за Христос и Америка“ като трагедия, която „независимо от политическите ви възгледи“ е трагедия и за нацията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Кърк „приятел на Израел с лъвско сърце“, казвайки: „Той се бореше с лъжите и стоеше твърдо за юдео-християнската цивилизация. Говорих с него само преди две седмици и го поканих в Израел. За съжаление, това посещение няма да се осъществи.“

Британският външен министър Ивет Купър заяви, че е „дълбоко шокирана“ от убийството, подчертавайки, че „политическото насилие няма място в нашите общества“.

Препоръчано

Доналд Тръмп-младши написа: „Обичам те, братко. Ти даде на толкова много хора куража да говорят и никога няма да бъдем заглушени.“

Председателят на Републиканския национален комитет Джо Грутърс определи смъртта на Кърк като „абсолютно ужасяваща“, добавяйки: „Републиканци и демократи трябва да се обединят в осъждането на тази жестокост, която няма място в Америка.“

Сенаторът от Юта Майк Лий нарече стрелбата „страхлив акт на насилие, атака срещу шампионите на свободата като Чарли, студентите, които се събраха за цивилизован дебат, и всички американци, които мирно се стремят да спасят нашата нация. Терористите няма да победят. Чарли ще.“

Сенаторът от САЩ Бърни Сандърс също изрази своите съболезнования. „Моите мисли са с Чарли Кърк и неговото семейство“, каза той в X.

Политически коментатори, включително про-Палестински, също изразиха своите съболезнования. „Не мога да го осмисля“, каза консервативният коментатор Кандис Оуенс в X.

Шон Кинг, про-Палестински активист, който прие исляма след геноцида в Газа, нарече убийството „ужасно“. „Стрелбата по Чарли Кърк беше абсолютно ужасна. Не ме интересува какви са неговите възгледи. Не можеш просто да отидеш и да застреляш хората, с които не си съгласен. Това е възмутително“, каза Кинг в X.

Бившите президенти на САЩ Джо Байдън и Барак Обама призоваха за край на политическото насилие в страната. „Няма място в нашата страна за този вид насилие. То трябва да спре сега. Джил и аз се молим за семейството и близките на Чарли Кърк“, заяви Байдън в X.

„Все още не знаем какво мотивира лицето, което застреля и уби Чарли Кърк, но този вид отвратително насилие няма място в нашата демокрация. Мишел и аз ще се молим за семейството на Чарли тази вечер, особено за неговата съпруга Ерика и техните две малки деца“, каза Обама.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us