Лидери и законодатели от целия политически спектър реагираха с ужас на убийството на Чарли Кърк, 31-годишния консервативен коментатор и основател на Turning Point USA, който беше застрелян, докато говореше на открито събитие в Университета на долината Юта.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Кърк „Велик и дори Легендарен“, добавяйки: „Никой не разбираше или не притежаваше сърцето на младежта в Съединените щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, и сега вече не е сред нас. Мелания и аз изказваме съболезнованията си на неговата красива съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа: „Вечен покой дай му, Господи.“
Бившият президент Джо Байдън заяви: „Няма място в нашата страна за този вид насилие. То трябва да спре сега. Джил и аз се молим за семейството и близките на Чарли Кърк.“
Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс определи смъртта на своя „най-сладък приятел и съратник за Христос и Америка“ като трагедия, която „независимо от политическите ви възгледи“ е трагедия и за нацията.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Кърк „приятел на Израел с лъвско сърце“, казвайки: „Той се бореше с лъжите и стоеше твърдо за юдео-християнската цивилизация. Говорих с него само преди две седмици и го поканих в Израел. За съжаление, това посещение няма да се осъществи.“
Британският външен министър Ивет Купър заяви, че е „дълбоко шокирана“ от убийството, подчертавайки, че „политическото насилие няма място в нашите общества“.
Доналд Тръмп-младши написа: „Обичам те, братко. Ти даде на толкова много хора куража да говорят и никога няма да бъдем заглушени.“
Председателят на Републиканския национален комитет Джо Грутърс определи смъртта на Кърк като „абсолютно ужасяваща“, добавяйки: „Републиканци и демократи трябва да се обединят в осъждането на тази жестокост, която няма място в Америка.“
Сенаторът от Юта Майк Лий нарече стрелбата „страхлив акт на насилие, атака срещу шампионите на свободата като Чарли, студентите, които се събраха за цивилизован дебат, и всички американци, които мирно се стремят да спасят нашата нация. Терористите няма да победят. Чарли ще.“
Сенаторът от САЩ Бърни Сандърс също изрази своите съболезнования. „Моите мисли са с Чарли Кърк и неговото семейство“, каза той в X.
Политически коментатори, включително про-Палестински, също изразиха своите съболезнования. „Не мога да го осмисля“, каза консервативният коментатор Кандис Оуенс в X.
Шон Кинг, про-Палестински активист, който прие исляма след геноцида в Газа, нарече убийството „ужасно“. „Стрелбата по Чарли Кърк беше абсолютно ужасна. Не ме интересува какви са неговите възгледи. Не можеш просто да отидеш и да застреляш хората, с които не си съгласен. Това е възмутително“, каза Кинг в X.
Бившите президенти на САЩ Джо Байдън и Барак Обама призоваха за край на политическото насилие в страната.
„Все още не знаем какво мотивира лицето, което застреля и уби Чарли Кърк, но този вид отвратително насилие няма място в нашата демокрация. Мишел и аз ще се молим за семейството на Чарли тази вечер, особено за неговата съпруга Ерика и техните две малки деца“, каза Обама.