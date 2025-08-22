Испанският актьор и носител на Оскар Хавиер Бардем осъди израелската армия за приемането на нацистката „логика на терор и дехуманизация“ срещу палестинците.

Бардем сподели видео в платформата на американската социална медийна компания Instagram, показващо израелски снайперист, който стреля по палестинец за забавление, и заяви: „IDF (Израелските отбранителни сили) са НАЦИСТИ.“

В описанието на видеото той сравни действието със сцени от филма „Списъкът на Шиндлер“, като призова образа на нацисткия офицер Амон Гьот, за когото каза, че „въплъщава баналността на злото и безнаказаността на жестокостта в рамките на потиснически военен апарат“.

„Днес същата тази логика на терор и дехуманизация е това, което IDF прилага срещу палестинския народ“, добави той.

Видеото за първи път се разпространи онлайн през 2018 г. и се смята, че е свързано с инцидент, който се е случил през декември 2017 г., когато израелски снайперист простреля и рани мъж в крака.

Бардем е известен със своята критика към израелските атаки срещу Газа, като преди това осъди израелското правителство за извършване на „престъпления срещу човечеството“ в обсадената Газа и призова международната общност да държи отговорните лица под отговорност.

Съвместно разследване на The Guardian, израелско-палестинската публикация +972 Magazine и изданието на иврит Local Call разкри в четвъртък, че петима от шестима палестинци, убити от израелските сили в Газа, са цивилни, според данни на самата израелска армия.

Израел е убил над 62 100 палестинци, предимно жени и деца, в своята кървава кампания в блокираната територия от 2023 г. насам.