Испанският актьор и носител на Оскар Хавиер Бардем осъди израелската армия за приемането на нацистката „логика на терор и дехуманизация“ срещу палестинците.
Бардем сподели видео в платформата на американската социална медийна компания Instagram, показващо израелски снайперист, който стреля по палестинец за забавление, и заяви: „IDF (Израелските отбранителни сили) са НАЦИСТИ.“
В описанието на видеото той сравни действието със сцени от филма „Списъкът на Шиндлер“, като призова образа на нацисткия офицер Амон Гьот, за когото каза, че „въплъщава баналността на злото и безнаказаността на жестокостта в рамките на потиснически военен апарат“.
„Днес същата тази логика на терор и дехуманизация е това, което IDF прилага срещу палестинския народ“, добави той.
Видеото за първи път се разпространи онлайн през 2018 г. и се смята, че е свързано с инцидент, който се е случил през декември 2017 г., когато израелски снайперист простреля и рани мъж в крака.
Бардем е известен със своята критика към израелските атаки срещу Газа, като преди това осъди израелското правителство за извършване на „престъпления срещу човечеството“ в обсадената Газа и призова международната общност да държи отговорните лица под отговорност.
Съвместно разследване на The Guardian, израелско-палестинската публикация +972 Magazine и изданието на иврит Local Call разкри в четвъртък, че петима от шестима палестинци, убити от израелските сили в Газа, са цивилни, според данни на самата израелска армия.
Израел е убил над 62 100 палестинци, предимно жени и деца, в своята кървава кампания в блокираната територия от 2023 г. насам.
Знаменитости срещу геноцида
Бардем не е единственият известен холивудски актьор, който е осъдил геноцида на Израел в блокираната територия.
Голям брой известни личности вече са осъдили клането и са призовали за незабавно прекратяване на огъня.
През май над 380 холивудски фигури подписаха отворено писмо, за да осъдят геноцида на Израел в Газа, включително самият Бардем, Ричард Гиър, носителката на Оскар Сюзън Сарандън, Марк Ръфало, Андрю Гарфийлд и други.
Извън Холивуд, известни личности и фигури призоваха за достъп до хуманитарна помощ, която Израел блокира като част от етническото прочистване.
Поп иконата Мадона наскоро призова папа ЛЕО XIV да посети Газа, за да хвърли светлина върху страданията на палестинците „преди да е станало твърде късно“.
Мохамед Салах от Ливърпул разкритикува слабата почит на УЕФА към Сюлейман Ал-Обейд, известен като „палестинския Пеле“, след като организацията не осъди Израел за убийството му, докато той чакаше помощ в Газа. Той също така преди това призова за незабавно прекратяване на огъня и достъп до хуманитарна помощ.