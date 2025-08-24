КУЛТУРА
„Екстаз“ в Истанбул: Сами Юсуф вдъхновява 25 000 души с музика и солидарност
Музикална звезда поздравява публиката на турски, пее на испански за първи път с оркестър от 75 души, обещава част от приходите за помощ на Газа.
Сами Юсуф, считан за майстор на световната музика, изнесе концерт в Истанбул след дълга пауза. / AA
24 август 2025

Известният световен музикален изпълнител Сами Юсуф изнесе концерт в събота в Истанбул след дълга пауза.

Концертът, озаглавен „Екстаз: Между два морета“, предизвика голям интерес, като присъстваха 25 000 души.

Откривайки събитието с думи на турски, Юсуф заяви: „Добре дошли, всички. Нека Бог закриля Тюркийе и тюркския свят. Нека Бог пази цялата умма и човечеството. Нека Той напълно защити нацията от злото, а всички наши молитви да бъдат с нашите братя и сестри в Газа и Палестина. Чуваме ви; стоим до вас. Тюркийе и човечеството винаги са на ваша страна. Нека Бог бъде ваш помощник и закрилник.“

Юсуф сподели, че за него е голяма чест да сподели сцената с изключителни музиканти от цял свят, добавяйки: „Истанбул и тази страна са дълбоко в сърцето ми.“

Той беше придружен от известни изпълнители от Китай, Франция, Великобритания и Испания, както и от турски вокалисти.

Испански дебют и почит към Газа

Юсуф откри концерта с „Насими“, неговата широко призната песен от 2019 г., и се върна за бис със същото произведение.

Изпълнявайки с оркестър от 75 музиканти, той представи за първи път албума си „Екстаз“.

Програмата, включваща произведения, аранжирани специално за концерта, включваше „Между морето и небето“, придружена от музиканти от мехтер (османски военен оркестър); „В този океан“, вдъхновена от думите на Мевляна и Юнус Емре с многопластови ритми и мелодии; както и „Етерна“ и „Амада“, където испанската поезия беше в центъра на вниманието, а Юсуф пя за първи път на испански.

Фламенко артистът Моро акомпанира последните две произведения.

Юсуф също посвети своята композиция „Срещата“, базирана на стихове от Фузули, на Газа.

Част от приходите от концерта ще бъдат дарени за подкрепа на засегнатите от хуманитарната криза в Палестина и Газа.

