Известният световен музикален изпълнител Сами Юсуф изнесе концерт в събота в Истанбул след дълга пауза.

Концертът, озаглавен „Екстаз: Между два морета“, предизвика голям интерес, като присъстваха 25 000 души.

Откривайки събитието с думи на турски, Юсуф заяви: „Добре дошли, всички. Нека Бог закриля Тюркийе и тюркския свят. Нека Бог пази цялата умма и човечеството. Нека Той напълно защити нацията от злото, а всички наши молитви да бъдат с нашите братя и сестри в Газа и Палестина. Чуваме ви; стоим до вас. Тюркийе и човечеството винаги са на ваша страна. Нека Бог бъде ваш помощник и закрилник.“

Юсуф сподели, че за него е голяма чест да сподели сцената с изключителни музиканти от цял свят, добавяйки: „Истанбул и тази страна са дълбоко в сърцето ми.“

Той беше придружен от известни изпълнители от Китай, Франция, Великобритания и Испания, както и от турски вокалисти.

Испански дебют и почит към Газа

Юсуф откри концерта с „Насими“, неговата широко призната песен от 2019 г., и се върна за бис със същото произведение.