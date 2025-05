Omkring 30 døde i oversvømmelser i DR Congo Omkring 30 døde i oversvømmelser i DR Congo

Myndigheder giver ulovlig boligbyggeri skylden for dødsfaldene og truer med at rydde uplanlagte bosættelser.