Fem nøgleaspekter af forholdet mellem Tyrkiet og Malaysia

OpenAI-partnerskaber kan vise sig at være et tveægget sværd for medier og journalister

Mens nogle organisationer, som The New York Times, har sagsøgt OpenAI for at bruge deres artikler til at træne chatbots, har andre, som Axel Springer, Associated Press og News Corp, indgået aftaler med AI-virksomheden.

