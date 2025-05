Myanmar-junta dræber 22 i luftangreb mod skole Myanmar-junta dræber 22 i luftangreb mod skole

Juntaen havde ellers lovet en våbenhvile i hele maj måned for at støtte genopbygningen efter jordskælvet på 7,7 i det centrale Myanmar.