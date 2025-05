Mindst 30 mennesker er omkommet ved oversvømmelser i hovedstaden Kinshasa i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), efter at kraftige regnskyl i weekenden ødelagde huse og veje, oplyser den provinsielle sundhedsminister.

“Dødstallet er foreløbigt, men indtil videre er der omkring 30 døde”, sagde Patricien Gongo Abakazi til nyhedsbureauet Reuters i søndags.

Ndjili-floden, der løber gennem dele af byen med cirka 17 millioner indbyggere, gik over sine bredder fredag aften, hvilket blokerede hovedvejen og efterlod bilister strandet siden lørdag aften.

Ifølge lokale medier omkom seks medlemmer af samme familie i Matadi Kibala, da en mur væltede ned over dem.

“På vej hjem fra lufthavnen i går aftes, (hvor vi skulle) hente en ven, måtte vi tilbringe natten i bilen, fordi der ikke var noget sikkert sted at parkere”, fortalte Patricia Mikonga, en indbygger i Kinshasa.

Flere nabolag blev efterladt uden strøm.

Kerene Yala, en indbygger i Makala-distriktet, sagde, at det største problem i området var afbrydelsen af vandforsyningen.

Dødsårsager

Kinshasas guvernør Daniel Bumba Lubaki sagde, at vandinfrastrukturen var blevet beskadiget, men at forsyningen ville blive genoprettet inden for to til tre dage.

I en tv-transmitteret tale gav han ulovligt boligbyggeri skylden for nogle af dødsfaldene og truede med at fjerne folk fra uplanlagte boligområder.

Hydrolog Dr. Raphael Tshimanga Muamba forklarede, at floden over tid var blevet påvirket af menneskelig aktivitet.

“Det er menneskelig indgriben, der har forringet floderne, så de ikke længere har den oprindelige kapacitet til at håndtere oversvømmelser,” sagde han til Reuters.

Oversvømmelserne kommer på et sårbart tidspunkt for den centralafrikanske nation. Rwanda-støttede M23-oprørere har intensiveret deres offensiv i den uroplagede østlige del af landet siden årets begyndelse, hvor mere end 7.000 mennesker er blevet dræbt i kampe i de første to måneder af 2025.