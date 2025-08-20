به دنبال حملات اسرائیل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، سازمانهای غیردولتی تورکیه برای کاهش بحران غذایی در غزه، ۶۸۳ روز است که برای انجام کمکهای بشردوستانه در تلاش و فعالیت بوده اند.
تیم ها بشکل منظم غذا، لباس، ادویه، لوازم طبی و دیگر کالاهای ضروری را به ساحه تحویل میدهند و تلاش های خوبش را بیشتردر راستای کاهش بحران عمیق تر غذا متمرکز میکنند.
هلال احمر تورکیه
به صفت بخشی ازپنج ماموریت "کشتی همیاری ومهربانی"، هلال احمرتورکیه 869 کامیون (15,089 تن) کمک رابا10کشتی ارسال کرد. این کمکها اساساًشامل غذا، محصولات صحی ولوازم طبی بوده است.
درماه جنوری، 52,164 جعبه گوشت کنسرو شده از طریق ریاست مدیریت آفاد و حوادث اضطراری تورکیه (AFAD) و UNRWA که از بخشش گوشتهای قربانی درعید قربان بدست آمده بود تحویل داده شد. برعلاوه، انتظار میرود که 261 تن گوشت کنسرو شده از پانزدهمین کشتی کمکی تورکیه به آنجا برسد.
آشپزخانه های غذای گرم درغزه روزانه برای 21,000 تن غذا تهیه میکنند که تعداد مجموعی غذاهای توزیع شده تا به امروز به 6.83 میلیون نفر میرسد.
برعلاوه، این سازمان 400 تن کمک تهیه شده محلی را تحویل داده و 1.66 میلیون لیتر آب آشامیدنی را از نومبر 2024 توزیع کرده است. انتظار میرود که محموله ها زمانیکه شرایط بهبود یابد از سر گرفته شود.
این سازمان در 29 نوامبر 2024 توزیع آب آشامیدنی را با استفاده از تانکرها در غزه آغاز کرد و به هر خانواده 20 لیتر آب فراهم کرد که در مجموع 20 تن در روز است.
از 5,000 بسته های غذایی که از طریق اردن تهیه شده بود، 2,500 آن در فبروری توزیع شد، در حالیکه بسته های باقی مانده نگهداری میشوند. با وجود محدودیت ها، 165 از 405 کامیون کمکی به انبار هلال احمر مصر تخلیه شده و تا 3 اگست به غزه رسیدند و مواد باقی مانده در حال مرتب کردن هستند.
دنیز فینری (فانوس بحری)
انجمن دنیز فنری به وسیله ای 10 آشپزخانه غذای گرم که در شمال، جنوب و مرکزی غزه تاسیس شده است، روزانه به 15,000 نفر غذای گرم فراهم میسازد. این غذاها توسط رضاکاران و پرسونل محلی به کمپ ها و خانواده های نیازمند توزیع میگردد.
با رسیدگی به یکی از مهمترین مشکلات غزه، دسترسی به آب، بعداز تخریب زیربناها، این انجمن روزانه 15 تن آب پاک آشامیدنی فراهم می کند و دو چاه فعال را اداره می کند.
این همچنان به شفاخانه الوفا درغزه کمک غذایی میکند و برای مریضان و همراهان آنها سه وعده غذای گرم در روز فراهم میسازد.
انجمن کمکهای انسانی IHH
از آغاز حملات، بنیاد امداد بشردوستانه IHH بمقدار35.19 میلیون تن غذای گرم را در منطقه توزیع کرده است که شامل 127.63 میلیون نان و 1.2 میلیون مواد کنسرو شده، کیک و کلچه، بسته های غذای آماده و آب میوه بوده است.
علاوه بر این، این کشور 206,521 بسته مواد غذایی، 129,789 بوری آرد، و 17,848 بسته سبزیجات را برای مردم غزه توزیع کرده است و در عین حال 2,567 تانکر آب آشامیدنی و بسته های گوشت را در اختیار مردم قرار داده است.
انجمن جان سویو( انجمن آب حیات)
از آغاز حملات، انجمن جان سویو سویو 102 موتر کمکی را با بسته های مواد غذایی، آرد، برنج، روغن، حبوبات، کیک و کلچه و دیگر ضروریات اساسی ارسال کرده است.
برعلاوه، این 3,000 بسته غذا، 285,000 بسته نان، 750 بسته سبزیجات، 500 سیلندر گاز پخت و پز، 349,300 غذای گرم، و 1,806 تانکر آب آشامیدنی توزیع کرد.
این انجمن از طریق سازمان های همکار، پنج تانکر آب پاک و غذای گرم را برای 500 نفر در شمال غزه فراهم کرد و همچنان به توزیع مواد غذایی در جنوب غزه ادامه میدهد.
تا به امروز، این انجمن 1,273 تن مواد غذایی را از خارج از غزه تحویل داده است و گزارش داده است که 20 موتر کمک های اضطراری در مرز منتظر ورود هستند.
فدراسیون انجمن های ارزش واحترام به بشریب مستقردراستانبول(IDDEF)
فدراسیون انجمن های ارزشمند بشریت مستقردراستانبول(IDDEF)، 4 میلیون تن غذای گرم، 200,000 بسته های غذایی، میوه، سبزیجات و مواد لازمه ای صحی، 350,000 بسته نان، و 320 تن آرد را تحویل داده است.
این انجمن 204 موتر کمکی را ازانبارهای خود درمصرواردن به منطقه فرستاد و همچنان هشت موتر مواد کمکی را به سه کشتی کمکی که توسط AFAD سازماندهی شده بود کمک کرد.
این انجمن 300,000 قطی گوشت کنسروشده را به غزه فرستاد و 264,600 قطی 800 گرامی آماده ای انتقال در اردن دارد.
IDDEF در حال حاضر روزانه 3,000 تن غذای گرم و 50,000 عدد نان را در غزه توزیع میکند و روزانه 25,000 لیتر آب پاک را از طریق دو تانکر که از تصفیه خانه های آب در ساحه بدست میاید تحویل میدهد.
دکتوران بدون سرحد در سرتاسر جهان
از 7 اکتوبر، دکتوران بدون سرحد جهانی به بیشتر از 43,000 خانواده و بیشتر از 900,000 نفر در غزه مراقبت های صحی، غذا و حمایت حفظ الصحه را فراهم ساخته است.
تیم های که در شفاخانه های الشفا، الاقصی و الاهلی تداوی میکنند همچنان در یک مرکز صحی که در یک کمپ در شمال به همکاری یونیسف ایجاد شده است، برای اطفال و زنان حامله واکسیناسیون و حمایت شیر خشک فراهم میسازد.
این اتحادیه به بیش از 280 کارمند مراقبت های صحی حمایت معاش را فراهم کرد و لوازم طبی، غذا، کمک های حفظ الصحوی و گوشت کنسرو شده را به 155,000 نفر از طریق مصر و اردن تحویل داد.
انجمن صدقه تاشی
اتحادیه صدقه تاشی مراقبت های صحی، غذا، سرپناه و کمک های اضطراری را به تقریباً 2 میلیون نفر در غزه فراهم ساخت.
این انجمن شش عراده آمبولانس و ده ها هزار صندوق ادویه جات را در اختیار شفاخانه ها قار داده و برای یک هزار خانواده در دو شهر خیمه ای سرپناه وبه تعداد ۴۰۰ دانش آموز را در دو مکتب خیمه ای فراهم کرد.
این انجمن در سرتاسر غزه برای 22,000 خانواده بسته های غذایی، برای 4,000 خانواده آرد، برای 110,000 خانواده نان، 475 تانکر آب، و دو موتر آب آشامیدنی توزیع کرد.
برعلاوه، این انجمن برای 1.2 میلیون نفر غذای گرم فراهم ساخت، هفت تن مواد سوخت به شفاخانه ها فراهم کرد، و کمک های بشردوستانه مانند لباس، کمپل، خیمه ها و گوشت را ادامه داد.
از 7 اکتوبر 2023، 16 محموله از بندر مرسین به بندر ال آریش مصر در محدوده عملیات کمک بشردوستانه تورکیه-فلسطین تحت هماهنگی اداره ای AFAD انجام شده است.