به دنبال حملات اسرائیل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، سازمان‌های غیردولتی تورکیه برای کاهش بحران غذایی در غزه، ۶۸۳ روز است که برای انجام کمکهای بشردوستانه در تلاش و فعالیت بوده اند.

تیم ها بشکل منظم غذا، لباس، ادویه، لوازم طبی و دیگر کالاهای ضروری را به ساحه تحویل میدهند و تلاش های خوبش را بیشتردر راستای کاهش بحران عمیق تر غذا متمرکز میکنند.

هلال احمر تورکیه

به صفت بخشی ازپنج ماموریت "کشتی همیاری ومهربانی"، هلال احمرتورکیه 869 کامیون (15,089 تن) کمک رابا10کشتی ارسال کرد. این کمکها اساساًشامل غذا، محصولات صحی ولوازم طبی بوده است.

درماه جنوری، 52,164 جعبه گوشت کنسرو شده از طریق ریاست مدیریت آفاد و حوادث اضطراری تورکیه (AFAD) و UNRWA که از بخشش گوشتهای قربانی درعید قربان بدست آمده بود تحویل داده شد. برعلاوه، انتظار میرود که 261 تن گوشت کنسرو شده از پانزدهمین کشتی کمکی تورکیه به آنجا برسد.

برعلاوه، این سازمان 400 تن کمک تهیه شده محلی را تحویل داده و 1.66 میلیون لیتر آب آشامیدنی را از نومبر 2024 توزیع کرده است. انتظار میرود که محموله ها زمانیکه شرایط بهبود یابد از سر گرفته شود.

آشپزخانه های سیار در غزه روزانه برای 21,000 نفر غذا فراهم میسازد و تا به امروز 6.83 میلیون انسان غذا توزیع کرده است. برعلاوه، 400 تن مواد تهیه شده محلی تحویل داده شده است و 1.66 میلیون لیتر آب آشامیدنی از نومبر 2024 توزیع شده است. توزیع آب زمانیکه شرایط اجازه دهد از سر گرفته خواهد شد.

این سازمان در 29 نوامبر 2024 توزیع آب آشامیدنی را با استفاده از تانکرها در غزه آغاز کرد و به هر خانواده 20 لیتر آب فراهم کرد که در مجموع 20 تن در روز است.

هلال احمر تورکیه که 1.66 میلیون لیتر آب آشامیدنی را در منطقه توزیع کرده است، زمانی که شرایط اجازه دهد توزیع آن را از سر خواهد گرفت.

از 5,000 بسته های غذایی که از طریق اردن تهیه شده بود، 2,500 آن در فبروری توزیع شد، در حالیکه بسته های باقی مانده نگهداری میشوند. با وجود محدودیت ها، 165 از 405 کامیون کمکی به انبار هلال احمر مصر تخلیه شده و تا 3 اگست به غزه رسیدند و مواد باقی مانده در حال مرتب کردن هستند.

دنیز فینری (فانوس بحری)

انجمن دنیز فنری به وسیله ای 10 آشپزخانه غذای گرم که در شمال، جنوب و مرکزی غزه تاسیس شده است، روزانه به 15,000 نفر غذای گرم فراهم میسازد. این غذاها توسط رضاکاران و پرسونل محلی به کمپ ها و خانواده های نیازمند توزیع میگردد.

با رسیدگی به یکی از مهمترین مشکلات غزه، دسترسی به آب، بعداز تخریب زیربناها، این انجمن روزانه 15 تن آب پاک آشامیدنی فراهم می کند و دو چاه فعال را اداره می کند.

این همچنان به شفاخانه الوفا درغزه کمک غذایی میکند و برای مریضان و همراهان آنها سه وعده غذای گرم در روز فراهم میسازد.

انجمن کمکهای انسانی IHH

از آغاز حملات، بنیاد امداد بشردوستانه IHH بمقدار35.19 میلیون تن غذای گرم را در منطقه توزیع کرده است که شامل 127.63 میلیون نان و 1.2 میلیون مواد کنسرو شده، کیک و کلچه، بسته های غذای آماده و آب میوه بوده است.

علاوه بر این، این کشور 206,521 بسته مواد غذایی، 129,789 بوری آرد، و 17,848 بسته سبزیجات را برای مردم غزه توزیع کرده است و در عین حال 2,567 تانکر آب آشامیدنی و بسته های گوشت را در اختیار مردم قرار داده است.

انجمن جان سویو( انجمن آب حیات)