فعالان این شرکت ‌های اسرائیلی را به «همکاری در قتل فلسطینیان بی ‌دفاع» متهم کرده و حضور آنها در نمایشگاه را به «همکاری با آلمان نازی» تشبیه کردند.

پولیس تأیید کرد که تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.

نمایشگاه MSPO که توسط برگزارکنندگان به عنوان یکی از مهم‌ ترین گردهمایی‌ های صنایع دفاعی اروپا توصیف شده است، شرکت ‌ها، مقامات نظامی و هیئت ‌هایی از ده‌ها کشور را گرد هم آورد.

هیئت اسرائیلی شامل شرکت‌های Elbit Systems، Rafael، Israel Aerospace Industries، Bird Aerosystems، D-Fend Solutions و Smart Shooter بود.