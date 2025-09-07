شرکت های دفاعی اسرائیلی در نمایشگاه دفاعی MSPO در پولند این هفته تحت فشار قرار گرفتند، زیرا پولیس کارمندان این شرکت ها را در مورد نقش شان در جنگ نسلکشی در غزه مورد بازجویی قرار داد.
به گزارش روزنامه Jerusalem Post، چندین نماینده شرکت های اسرائیلی پس از شکایت یک خبرنگار پولندی در مورد دخالت آنها در جنگ، برای بازجویی احضار شدند.
از جمله افرادی که مورد بازجویی قرار گرفتند، کارمندان شرکت های Elbit Systems و Rafael Advanced Defense Systems بودند. از میان ۱۰ نفری که بازجویی شدند، دو نفر پیش از احضار برای پاسخگویی، پولند را ترک کرده بودند.
این نمایشگاه که از ۲ تا ۵ سپتامبر در شهر کیلچه برگزار شد، شاهد اعتراضی نیز بود که در آن فعالان رنگ سرخ بدبو را روی غرفه شرکت Elbit Systems پاشیدند.
فعالان این شرکت های اسرائیلی را به «همکاری در قتل فلسطینیان بی دفاع» متهم کرده و حضور آنها در نمایشگاه را به «همکاری با آلمان نازی» تشبیه کردند.
پولیس تأیید کرد که تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.
نمایشگاه MSPO که توسط برگزارکنندگان به عنوان یکی از مهم ترین گردهمایی های صنایع دفاعی اروپا توصیف شده است، شرکت ها، مقامات نظامی و هیئت هایی از دهها کشور را گرد هم آورد.
هیئت اسرائیلی شامل شرکتهای Elbit Systems، Rafael، Israel Aerospace Industries، Bird Aerosystems، D-Fend Solutions و Smart Shooter بود.