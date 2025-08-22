Ασλάν Τζαν Ντελιμπάς

Το 1913, πολύ πριν την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας, οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης ίδρυσαν αυτό που θεωρείται η πρώτη τουρκική δημοκρατία στην ιστορία, μια τολμηρή διεκδίκηση αυτοδιακυβέρνησης και εθνικής ταυτότητας.

Έκτοτε, αυτή η ανθεκτική κοινότητα δίνει μάχη εδώ και έναν αιώνα για να διατηρήσει τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία και την ίδια της την ύπαρξη απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις του ελληνικού κράτους.

Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, η Δυτική Θράκη τέθηκε υπό ελληνική κυριαρχία.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις μαζικές ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που ακολούθησαν τη συμφωνία, οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, μαζί με τους Έλληνες που κατοικούσαν στην Ιστάνμπουλ και τα νησιά της, εξαιρέθηκαν από τη μετεγκατάσταση.

Η εξαίρεση αυτή δεν ήταν αυθαίρετη· κωδικοποιήθηκε στο διεθνές δίκαιο για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ωστόσο, με την πάροδο των δεκαετιών, η Ελλάδα έχει συστηματικά διαβρώσει αυτές τις προστασίες.

«Η Συνθήκη της Λωζάνης… είναι ένα πιστοποιητικό γέννησης που αποτελεί τη βάση της ταυτότητας, της ύπαρξης και των δικαιωμάτων τους», λέει ο Οζάν Αχμέτογλου, πρώην πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, η οποία έχει επισήμως απαγορευτεί από την ελληνική κυβέρνηση παρά τη σαφή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) υπέρ της.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενός αιώνα για να διαγράψει την ιστορία, να υπονομεύσει την ταυτότητα και να φιμώσει έναν ολόκληρο λαό υπό το πρόσχημα της εθνικής ενότητας.

Από το αυθαίρετο κλείσιμο τουρκόγλωσσων σχολεία και την αντικατάσταση των εκλεγμένων τοπικών θρησκευτικών ηγετών από κληρικούς διορισμένους από το κράτος, μέχρι τη δήμευση περιουσιών βακουφιών και την απαγόρευση της χρήσης της λέξης «τουρκικός» σε ονόματα συλλόγων, η Αθήνα έχει εφαρμόσει μια αργή αλλά επίμονη πολιτική διαγραφής.

Ακόμη χειρότερα, η Ελλάδα έχει αποτύχει να εφαρμόσει πολλαπλές αποφάσεις του ΕΔΔΑ, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που επικύρωσαν το δικαίωμα της τουρκικής μειονότητας να συνεταιρίζεται και να εκφράζει την εθνοτική της ταυτότητα.

Τούρκοι ακτιβιστές στη Δυτική Θράκη λένε ότι αυτή η περιφρόνηση δεν παραβιάζει μόνο τη συνθήκη, αλλά αποδυναμώνει και το ευρύτερο πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Η μεταχείριση της τουρκικής κοινότητας από την Ελλάδα αποτελεί εδώ και καιρό ένα αγκάθι στις τουρκοελληνικές σχέσεις, οι οποίες ήδη υφίστανται πίεση λόγω αρκετών διαφορών για εδαφικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

Η Δυτική Θράκη, η οποία συνορεύει με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το ελληνικό διαμέρισμα της Μακεδονίας, φιλοξενεί κατ’ εκτίμηση πληθυσμό 150.000 εθνοτικά Τούρκων.

Η πολιτική άρνησης της ταυτότητας από την Αθήνα

Η μακροχρόνια πολιτική της Ελλάδας να αρνείται την ύπαρξη εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων εντός των συνόρων της δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική παράλειψη, είναι ένα μελετημένο κρατικό δόγμα που έχει σχεδιαστεί για να διαγράψει ολόκληρες κοινότητες από την ιστορική και νομική αναγνώριση.

Αν και αυτή η πολιτική στοχεύει όλες τις εθνοτικές μειονότητες, η πιο ορατή και κατάφωρη επίπτωση της αφορά την Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης. Το ελληνικό κράτος ορίζει επίσημα τις μειονότητες αποκλειστικά με βάση το θρήσκευμα, ένα πλαίσιο που εσκεμμένα αγνοεί την εθνότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Σε επίσημες ανακοινώσεις, δηλώσεις και νομικά πλαίσια, η κυβέρνηση επιμένει ότι «υπάρχει μόνο μία θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα, η Ελληνική Μουσουλμανική Μειονότητα».

«Αυτή η προσέγγιση αγνοεί τις ταυτότητες, τις γλώσσες και την πολιτιστική κληρονομιά άλλων εθνοτικών μειονοτήτων στη χώρα, ιδιαίτερα των Τούρκων, και αντικατοπτρίζει μια αντίληψη που είναι αντίθετη προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η άρνηση της ταυτότητας των μειονοτήτων επιφέρει πολλά προβλήματα», δηλώνει ο Αχμέτογλου στο TRT World.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει εντείνει αυτή την πολιτική, μετατρέποντας την άρνηση σε επίσημο κρατικό αφήγημα.

Η τουρκική ταυτότητα αντιμετωπίζεται ως απειλή για την εθνική ενότητα και η πολιτιστική έκφραση της κοινότητας παρουσιάζεται ως ξένη παρέμβαση. Αυτή η ρητορική έχει κερδίσει έδαφος στον πολιτικό λόγο και έχει επαναληφθεί σε δικαστικές αίθουσες, στο κοινοβούλιο, ακόμη και στα προγράμματα σπουδών.

Διαγράφοντας την τουρκική μειονότητα στα χαρτιά, η Αθήνα επιχειρεί να αποκόψει τους ιστορικούς και νομικούς δεσμούς που συνδέουν αυτή την κοινότητα με την Τουρκία και με τις διεθνείς συνθήκες που την προστατεύουν.

Σιωπηρά πεδία μάχης

Ένα από τα πιο ορατά και καταστροφικά πεδία καταπίεσης είναι η εκπαίδευση. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, τα σχολεία της μειονότητας αναγνωρίζονταν επίσημα ως «τουρκικά σχολεία».